Livakovic, un serio candidato para la portería del Barça

El portero croata encaja muy bien en el perfil de veterano con experiencia para acompañar a Joan García en la portería blaugrana. Su nombre está apuntado en rojo para suceder a Wojciech Szczesny la próxima temporada

El Barça no sólo piensa en finalizar este mercado de fichajes con los retoques necesarios, si no que también mira al futuro. En ese futuro, la portería tendrá un hueco abierto ya que Wojciech Szczesny abandonará la disciplina tras tres temporadas como blaugrana después de interrumpir su retiro. Ese papel de veterano con experiencia es el que quiere repetir el FC Barcelona cuando se vaya para acompañar en la meta a Joan García. El portero de Sallent, a sus 25 años, es el titular para los próximos años defendiendo la camiseta azulgrana, pero el conjunto de Flick necesita un buen relevo en el banquillo y ahí aparece el nombre de Dominik Livakovic.

El guardameta croata no ha tenido una carrera demasiado espectacular a nivel de clubes. Tras su grandes actuaciones con el Dinamo de Zagreb y con la selección croata, obteniendo un subcampeonato y un tercer puesto en los Mundiales de 2018 y 2022, puso rumbo a la liga turca de la mano del Fenerbahce. Tras sus dos primeras temporada, la llegada de Ederson procedente del Manchester City le apartó de la titularidad y el portero decidió dar el salto al Girona, pero el salto acabó en caída libre. No jugó ni un partido y acabó retornando cedido al Dinamo de Zagreb. Ahora vuelve a ser propiedad del conjunto turco hasta 2028.

A sus 31 años, un fichaje por el Barcelona sería una gran noticia para poner el broche a los últimos años de su carrera y eso es lo que pretende Deco. La experiencia como portero titular de Croacia y de equipos importantes en sus países como el Dinamo y el Fenerbahce es un gran aliciente para ese perfil marcado por el cuerpo técnico del Barça. Sus opciones de ser titular en el conjunto de Estambul son prácticamente nulas y el portero ya fue ofrecido al club azulgrana, aunque esto quedó en nada pues esta temporada no tiene hueco.

De esta forma, el conjunto azulgrana busca adelantarse a una necesidad que tendrá que resolver en los próximos meses. En lugar de esperar a que llegue el momento de encontrar un sustituto para Szczesny, Deco habría comenzado ya a trabajar en una solución a medio plazo. Las conversaciones entre ambos clubes están en marcha, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. La fórmula que se maneja contempla incluso que el guardameta salga cedido durante la próxima temporada para mantener la continuidad y los minutos de juego.

Buenos contactos con su agencia de representación

El jugador, además, comparte agencia de representación con el propio Joan García y con Dani Olmo, por lo que se podrían facilitar esas negociaciones la próxima temporada, ya que entra en su último año de contrato con los turcos. A partir de ahí, será el Barça el que tenga que coger la voz cantante para negociar su fichaje a un bajo precio o con una cesión o rescisión del portero. En la recámara también sigue el nombre de Álex Remiro, que cumplirá 32 años la próxima temporada y sigue sin renovar con la Real Sociedad, por lo que quedaría libre.