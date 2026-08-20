Cancelo del Barcelona hasta 2029: "Mi único objetivo era volver aquí"

João Cancelo ya es oficialmente jugador del Barcelona hasta 2029. El lateral portugués, presentado este jueves, explicó las dificultades que atravesó para regresar al Camp Nou y dejó claro que su objetivo es conquistar la Champions: “Lo que podía pasar era quedarme allí un año y no jugar. El objetivo era el Barça”

Cancelo ya puede decirlo oficialmente que vuelve a ser jugador del FC Barcelona; y esta vez lo hace para quedarse. El lateral portugués fue presentado este jueves en Barcelona después de firmar su nuevo contrato hasta junio de 2029, cerrando así su tercera etapa como azulgrana y convirtiendo en definitiva una relación que hasta ahora había estado marcada por dos cesiones.

El portugués llegó el pasado lunes a la Ciudad Condal después de desvincularse del Al-Hilal y lo hizo con una idea muy clara. Quería regresar al Barça. Tanto que, según explicó en su presentación, estaba dispuesto a pasar un año prácticamente en blanco si no conseguía cumplir su objetivo. “Lo que podía pasar era quedarme allí un año y no jugar. El objetivo era el Barça”, reconoció Cancelo, que agradeció especialmente el trabajo de sus representantes y de su familia para hacer posible el regreso.

Esta vez, además, no hay fecha de regreso ni una cesión de por medio. Cancelo se compromete con el Barcelona hasta 2029 como agente libre, después de alcanzar un acuerdo para rescindir su contrato con el Al-Hilal. El club azulgrana no tendrá que pagar un traspaso por su incorporación.

"Es un sueño de niño"

A sus 32 años, Cancelo sigue hablando del Barça con la ilusión de quien cumple una cuenta pendiente. El portugués reconoció que su primera etapa le dejó una sensación agridulce porque terminó sin conquistar títulos, algo que cambió durante su segunda estancia. “La diferencia es que la primera temporada me quedé con una sensación agridulce al no lograr ningún título. En la segunda etapa pude lograrlo. El amor por el Barça es el mismo y estoy muy feliz”, explicó.

Su identificación con el club va más allá de los resultados. Cancelo aseguró que se siente especialmente cómodo con la filosofía azulgrana y con una manera de entender el fútbol que encaja con sus características. “Me gustó mucho estar aquí, me identifiqué mucho con el club. Es un equipo de ataque y de posesión. Me identifico con la cultura del club”, afirmó.

El lateral también recordó a dos de sus grandes referentes de infancia: Dani Alves y Ronaldinho. Especialmente el brasileño que ocupó su misma posición.“Dani Alves es mi único referente en mi posición. Lo que le veía hacer, quería hacerlo también. Igual que vi a Ronaldinho”, señaló.

La Champions su gran objetivo

Cancelo no ha regresado al Barcelona para conformarse. El portugués llega con la máxima ambición y puso un nombre por encima del resto: la Champions League. “Un club como el Barça tiene que estar preparado para ganar todo. Vamos detrás de esta Champions”, aseguró.

El futbolista considera que la plantilla está preparada para competir por todos los títulos y destacó el papel de los jugadores más experimentados a la hora de ayudar a los jóvenes. “Tenemos un equipo fuerte que entrena todos los días. Los que tienen experiencia ayudan a los más jóvenes. Vamos a darlo todo para hacer posible esa Champions”, añadió. El Barça viene, además, de conquistar LaLiga la pasada temporada y ha reforzado considerablemente su plantilla este verano con incorporaciones como Rodri, Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

Uno de los nombres propios de la presentación fue precisamente el de Rodri. Cancelo conoce perfectamente al centrocampista español de su etapa en el Manchester City y no escatimó elogios hacia su nuevo compañero. “Es, si no el mejor, uno de los mejores jugadores con los que he jugado”, aseguró.

El portugués destacó su capacidad para influir en las dos áreas y su facilidad para interpretar el juego: “Aporta mucho a nivel defensivo y ofensivo. Tengo muy buena relación con él, es fácil jugar con él”. Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, se incorporó este verano al Barcelona procedente del Manchester City y firmó hasta 2030. Su llegada supone uno de los grandes movimientos del mercado azulgrana.