La cómica imagen de Joao Cancelo antes del Joan Gamper

El lateral, que aún no ha cerrado su llegada de manera oficial al Barcelona pero que si estuvo en las gradas del Spotify Camp Nou, estaba preparado para ser presentado con el dorsal '2'. En una instantánea captada por la jugadora de padel Ari Sánchez Fallada en el túnel de vestuario, se ve al luso regresar hacia el interior del Estadio ya que aún no se había firmado su fichaje

El Barcelona se dio este pasado miércoles un baño de masas ante su afición en el Spotify Camp Nou. Todo salió casi a pedir de boca y este osado periodista dice 'casi' porque solo faltó la presentación de uno de sus últimos fichajes: el portugués Joao Cancelo. Todos los nuevos, incluido Rodri Hernández que lució en su camiseta su nombre completo: 'Rodrigo', recibieron el apoyo de la afición del Barcelona antes del duelo del Joan Gamper ante el Al Ahly de Egipto.

El Barcelona se impuso por 2-1 gracias a los goles de Abdelkarim y de Raphinha desde los once metros. Gordon falló un penalti en el 90 y todo esto lo vio desde la grada Joao Cancelo, junto a Rodri pero con el luso vestido sin lucir ningún tipo de emblema culé y con el centrocampista español ya vistiendo el escudo del Barcelona. Pero la imagen más llamativa la protagonizó Joao Cancelo instantes antes de la presentación de todos los jugadores sobre el césped del Spotify Camp Nou.

Joao Cancelo se va mientras que Lamine Yamal y Dani Olmo se parten de risa

La jugadora de padel Ari Sánchez Fallada captó una imagen cuanto menos curiosa (compartida en una historia de su cuenta personal de Instagram) y que refleja a la perfección la complejidad de las negociaciones en el mercado de fichajes. Joao Cancelo, vestido de corto con los colores del Barcelona y luciendo el dorsal número '2', era grabado volviendo sobre sus pasos en el túnel de vestuario del Spotify Camp Nou con visibles gestos de desconcierto y haciendo aspavientos con sus brazos.

Todo esto ocurría en presencia de sus compañeros, con Lamine Yamal alucinando y riéndose a partes iguales, al igual que Dani Olmo. Todos los jugadores estaban en las escaleras del Spotify Camp Nou esperando el momento para saltar al césped y recibir la ovación del público, incluido el propio Joao Cancelo que se tuvo que volver y quedarse sin poder disfrutar de ese instante junto al resto de sus compañeros en una noche de celebración para el Barcelona.

Joao Cancelo, un fichaje cocinado a fuego lento

El fichaje de Joao Cancelo, que aún no se ha hecho oficial por parte del Barcelona aunque el luso lleva ya varios días en la Ciudad Condal e incluso ha pasado ya el reconocimiento médico, está alargándose más de lo que podría estar previsto. Joao Cancelo le dejó claro a Al Hilal su deseo de regresar al Barcelona en la que será su tercera etapa como blaugrana y de este modo consiguió quedar liberado del contrato que le vinculaba a los sauditas.

Ahora solo quedaría y es por esto por lo que este pasado miércoles no pudo ser presentado con el Barcelona, que el jugador (a través de su representante) llegue a un acuerdo con el conjunto culé en las condiciones del contrato y en la duración del mismo. El fichaje está hecho solo a falta de la firma pero mientras que esta no se produzca, el Barcelona no publicará ninguna imagen de Joao Cancelo con la elástica culé.