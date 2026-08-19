﻿Hamza Abdelkarim se reivindica a falta de un nueve

El equipo azulgrana ha vencido al Al-Ahly egipcio en el Trofeo Joan Gamper en una noche sin demasiado fútbol y la que el delantero canterano ha mostrado sus cualidades goleadoras

El FC Barcelona se ha impuesto este miércoles en el Trofeo Joan Gamper al Al-Ahly egipcio (2-1) en el último partido de preparación de los de Hansi Flick antes de que dé comienzo la competición. Hamza Abdelkarim y Raphinha fueron los autores de los goles del cuadro culé en el Camp Nou. Previamente al partido se produjo la tradicional presentación de los jugadores uno a uno, entre ellos Rodri Hernández que recibió el cariño de la que es su nueva afición.

El equipo de Hansi Flick, con algunos campeones del mundo en el once inicial, encarriló el partido en la primera parte. Primero fue el gol de Hamza Abdelkarim a la media hora de juego. En estos tiempos que tanto se habla del delantero, el joven egipcio vio portería. Luego llegó el tanto de Raphinha, en la última acción de la primera parte. Fue de penalti. Los visitantes recortaron distancia en el marcador ya en la segunda parte por mediación de Zizo. Para cerrar la noche el inglés Anthony Gordon erró un penalti que pudo haber supuesto el tercero para el Barcelona.

Tres campeones del mundo en el once inicial del Barcelona y dos goles para resolver

El Barcelona arrancó el partido con tres campeones del mundo en el once -Joan García, Eric García y Lamine Yamal-, y con la presencia de Jules Koundé como central y Eric García como lateral derecho. El cuadro de Flick poco a poco fue haciéndose con el dominio y a la media hora abrió el marcador. Un centro de Balde fue rematado en el interior del área por Hamza Abdelkarim. Gol de nueve para reivindicarse como una opción más para el ataque.

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Ante de llegar al descanso Raphinha marcó el 2-0 con un penalti que él mismo paró. El brasileño batió a Shobeir, portero que con la selección de Egipto le había parado en el Mundial un lanzamiento a Leo Messi. En la segunda mitad el Barcelona bajó el pistón y llegaron los cambios. En el cuadro azulgrana los más destacados fueron Anthonty Gordon y Dani Olmo. El inglés no pudo marcar antes de acabar al errar un penalti. Gavi y Pedri también disfrutaron de minutos para ir engrasando la maquinaria. Zizo había marcado al comienzo del segundo tiempo, pero no hubo peligro real de que el Gamper se fuera a escapar del Camp Nou. Sin mucho fútbol, con la atracción de la presentación ante el público de Rodri antes del partido, que no durante el encuentro, se cerró la noche.

Ficha técnica

Barcelona (2): Joan Garcia; Eric Garcia, Kounde, Gerard Martín, Balde; Bernal, Xavi Espart; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Abdelkarim. También jugaron: Cortés, Brian Fariñas, Orian Goren, Pesquer, Olmo, Gordon, Christensen, Adeyemi, Gavi, Bisiwu, Pedri y Szczesny (p.s.).

Al-Ahly (1) : Shobeir; Hany, Ryad, El Gazar, Fouad, Marwan Attia; Koka, Zizo, Taher; Bencharki y Benjdida. También jugaron: Debes, Afsha, Marwan, Al-Jazari, Taher, Bin Sharqi, Ahmed Heid y Hani.

Goles: 1-0, min.30: Abdelkarim. 2-0, min.45: Raphinha (p.). 2-1, min.51: Zizo.

Árbitro: Carlos Muñiz (ESP). Mostró tarjeta amarillas a Ahmed Eid.

Incidencias: Partido de la 61 edición del Trofeo Joan Gamper disputado en el Spotify Camp Nou ante 54.224 espectadores.