Davide, ex ayudante de Ancelotti en el Real Madrid, se confiesa: "Me gusta ver al Barcelona"

El técnico italinano, ahora la frente del Lille francés y que anteriormente fue el segundo de su padre tanto en el cuadro blanco como en Bayern, Nápoles, Everton o en el Mundial con Brasil, confesó en una entrevista para AS. "Pierdes algo que nunca vas a recuperar", declaró sobre la salida de Kroos del Bernabéu

El Real Madrid se despidió al final de la 2024/25 de Carlo Ancelotti. El técnico italiano dejó en el Real Madrid un total de 15 títulos entre los que están tres Champions League y dos Ligas. Junto a Ancelotti estuvo en el Real Madrid su hijo, Davide. Actualmente Davide Ancelotti es el entrenador del Lille en la que es su segunda experiencia como primer técnico en un equipo.

Davide Ancelotti vivió una etapa dorada en el Real Madrid, donde actuó como ayudante de su padre Carlo al igual que hizo en otros clubes como Bayern, Nápoles, Everton. Después de vivir el Mundial con Brasil, también ayudando a su padre Carlo Ancelotti, Davide ahora dirige al cuadro galo tras foguearse con Botafogo en el campeonato Carioca. Davide Ancelotti se mojó en una entrevista para el diario AS sobre el juego del Barcelona, la pérdida del Real Madrid con la salida de Kroos y su gusto por el juego de Simeone.

Davide Ancelotti se 'olvida' del Real Madrid para elogiar al Barcelona

Davide Ancelotti olvidó su pasado en el Real Madrid y la rivalidad existente con el Barcelona para elogiar el fútbol vertical de los de Hansi Flick: "Como le digo, me gusta el fútbol vertical. Y en este momento está jugando un fútbol muy vertical. Claro que me gusta ver al Barça cuando juega, y lo he sufrido. Era muy difícil de controlar. Me gusta ver a Raphinha de nueve. Me gustan los desmarques que hace… Pero claro, tienes un delantero que va al espacio y luego tienes a un centrocampista que le mete perfecto el balón al espacio".

Tampoco escatimó en elogios hacia Simeone y su capacidad para preparar los encuentros más grandes: "Me gusta la capacidad que tiene de preparar los partidos grandes, porque siempre encuentra las debilidades del rival, ya sea en ataque o en defensa. No voy a decir que sea mi ídolo, pero es alguien del que se puede aprender mucho. Como de otros, como de Emery, de De Zerbi o de Klopp".

Davide Ancelotti es ahora el técnico del Lille en la Ligue 1

La salida de Kroos del Real Madrid

Davide Ancelotti se puso serio para analizar la salida de Toni Kroos del Real Madrid y afirmó que "pierdes algo que nunca vas a recuperar". El hijo de Carlo Ancelotti además calificó a Kroos como el "mejor jugador del mundo en su posición". "No puedes decir "necesito otro Kroos", porque no lo hay", afirmó con rotundidad.

Continuando sobre el jugador alemán, Davide Ancelotti elogió como Kroos se adueñaba del ritmo del encuentro: "Era el dueño del partido. Se adueñaba del ritmo. Se jugaba a lo que él quería. Decidía, y era fundamental, porque te gestionaba el ritmo del partido. Y luego, encima, corría. Era un jugador de 11 kilómetros por partido. Y sabía defender, tenía sentido táctico. A mí me encantaba cuando jugaba de 6. Me encantaba".

Por último, Davide Ancelotti también tuvo palabras de elogio para Vinicius, al que dirigió en el Real Madrid: "Qué le puedo decir de Vini… Marcó en dos finales de Champions con nosotros. Solo le puedo estar agradecido. Un jugador al que todos los compañeros quieren no es casualidad. Porque es generoso. No se pierde un entrenamiento. No se esconde, no te engaña, no se ahorra un esfuerzo, no te dice ‘me duele esto y no entreno’. Siempre está para el equipo. Y eso los jugadores lo saben y por eso es muy querido".