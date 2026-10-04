Wilfrid Mbappé, padre de Kylian Mbappé: "Mi hijo se fue de casa con 13 años y nunca regresó"

"Kylian, de pequeño, era un tipo alegre, hacía mucho ruido", recuerda el padre del astro francés, Kylian Mbappé, quien ahora es foco de todas las miradas como jugador del Real Madrid y de Francia

El madridista Kylian Mbappé es hoy día una de las grandes estrellas del fútbol mundial, acaparando los focos tanto dentro como fuera del terreno de juego, donde su relación sentimental con Ester Expósito ha redimensionado aún más su notoriedad en España. Su nombre está asociado al Real Madrid, a los grandes escenarios y a una carrera que comenzó a despegar cuando todavía era un niño.

Sin embargo, detrás del éxito de Kylian Mbappé existe una historia de esfuerzo y sacrificio familiar, como así recuerda todavía su padre con una mezcla de orgullo y tristeza. Así explicaba con palabras Wilfrid Mbappé, padre del delantero del Real Madrid, lo que supuso ver marcharse a su hijo de casa cuando apenas tenía 12 o 13 años para perseguir su sueño.

El sacrificio de la familia Mbappé

Durante una intervención en el programa francés 'C à vous,' donde el progenitor de Kylian Mbappé, Wilfriid, repasó algunos de los momentos más importantes del camino de su hijo hasta la élite futbolística. Una conversación en la que éste quiso detenerse en una parte de la historia que, según él, suele quedar oculta cuando se contempla el éxito desde fuera: "Me gustaría incidir en los sacrificios. Estás hablando de los sacrificios que representa, a nivel humano, tener un hijo que juega al fútbol. Vi a Kylian Mbappé irse de casa a los 12 o 13 años".

El padre de Mbappé recuerda el sacrificio de su hijo: "Se fue de casa y nunca regresó"

La reflexión de Wilfrid Mbappé no se centra solo en los desplazamientos, los entrenamientos o las exigencias de una carrera deportiva como la de su hijo Kylian. Su testimonio pone el foco en todo aquello que una familia deja de vivir cuando uno de sus hijos se marcha, siendo todavía un niño. Es decir, el duro precio de cumplir su sueño en el fútbol.

"La gente no se da cuenta. Ahora, cuando ya es un producto terminado, es cierto que la gente me dice: 'Se convirtió en esto', 'Se convirtió en aquello'. Pero hay tantas cosas que no tenemos. Tantas cosas que nunca podremos reemplazar. Hay tantas cosas que no hicimos", confesó el padre del futbolista del Real Madrid, quien ha pasado por clubes como PSG y Monaco, además de convertirse en referente de la selección de Francia, ahora dirigida por Zinedine Zidane.

Wilfrid fue todavía más contundente al explicar lo que significó aquella marcha para la familia Mbappé. Y para cualquier padre resultará sencillo comprenderlo: "Hoy en día, ¿quién tiene hijos para perderlos a los 13 o 14 años? ¡Nadie! No hay un padre, no hay una madre que pueda decir: '¡Mi hijo se fue de casa a los 13 años y nunca regresó!'. Eso es lo que nos pasó», relató en 'C à vous', tal y como reproduce As.

En cualquier caso, el padre del futbolista reconoció que aquella separación formaba parte de una decisión necesaria para que Kylian pudiera desarrollar su carrera como futbolista. Una decisión consensuada que, no por ello, fue menos dolorosa para todos: "Es su proyecto, es una hermosa historia y todo eso, pero es cierto que cuando se lo explico a algunos padres... no lo entienden. La gente no puede entender, ya jugaba en el Mónaco, con campeones...".

La infancia de Kylian Mbappé: "Era un tipo alegre, hacía mucho ruido"

También ha recordado el padre del futbolista del Real Madrid en alguna ocasión que Zinedine Zidane, su actual seleccionador, era el ídolo del pequeño Kylian Mbappé, con quien coincidió en una ocasión. "Kylian, de pequeño, era un tipo alegre, hacía mucho ruido. Cuando este señor -Zidane- abre la puerta... ¡zas!", relató Wilfrid Mbappé, quien apostilló: "Se quedó mudo".

"Desde ese día lo vi de otra manera. Es una persona realmente hermosa. Hay gente que no conoces, la ves por televisión y, al conocerla, te decepciona. Él es todo lo contrario", explicó sobre Zidane el padre de Mbappé, quien recuerda con esta anécdota la admiración de su hijo por 'Zizou'.

Zidane Vs. Deschamps, según el padre de Mbappé

La conversación de Wilfrid Mbappé en 'C à vous' también abordó el futuro de la selección francesa, ya con Zidane al frente; algo que en ese momento tan sólo era una posibilidad muy real. "No sé si es el candidato ideal, pero sería muy bueno", dijo sobre el cambio en el banquillo de la 'Bleu', ocupando Zidane el sitio de Deschamps.

"Lo sabremos más adelante, pero va a ser muy difícil seguir el ejemplo de Deschamps. Hoy le encontraremos muchos peros, pero una vez que se vaya, le encontraremos muchas cualidades. No debemos olvidar lo que ha logrado ni el historial que dejará", decía el padre de Mbappé en favor de Deschamps.

Mbappé, lesionado

Actualmente, Kylian Mbappé se encuentra lesionado. Momento que el astro francés ha aprovechado durante el parón de selecciones para marcharse a Francia junto a su pareja, Ester Expósito, habiendo sido cazados ambos en París, Un momento que no ha sido bien recibido por la afición del Real Madrid, generando bastante polémica en el seno de la entidad blanca.