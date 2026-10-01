Zidane, 54 años: "Estuve entre los tres más guapos del mundo, no muy lejos de Brad Pitt”

El Zidane seleccionador de Francia se ha convertido en un auténtico símbolo de su país. Desde el 'Zizou President' de 1998, tras ganar el Mundial como futbolista, hasta "los hombres más guapos" del mundo

Zinedine Zidane vuelve a estar en el centro de todas las miradas. A sus 54 años, ‘Zizou’ acaba de debutar como seleccionador de Francia, un puesto que llevaba años esperando y que ya ha estrenado con victoria. Tras haberse convertido como futbolista en todo un referente del fútbol francés, algo que alimentó defendiendo la elástica del Real Madrid, sus palabras toman ahora incluso mayor proyección, una vez que ha vuelto a representar a su país desde el banquillo.

En una extensa entrevista concedida a GQ Middle East, Zidane repasó recientemente su infancia, el Mundial de 1998 y la fama que alcanzó después de convertirse en campeón del mundo. Su familia, su paso por los banquillos y ese deseo que finalmente ha cumplido: volver a dirigir a la selección francesa, son otras de las cuestiones que ocupan al galo.

Zidane, entre los tres hombres más guapos del mundo

Después de conquistar el Mundial de 1998, Zidane se convirtió en mucho más que una estrella del fútbol. Francia había ganado por primera vez el campeonato del mundo y el rostro del centrocampista apareció incluso proyectado sobre el Arco del Triunfo de París junto al famoso mensaje de ‘Zizou Président’. La popularidad fue inmediata, y abrumadora para el ftbolista.

"Justo después, los medios publicaron una lista de los hombres más guapos del mundo. Y estaba entre los tres primeros, no muy lejos de Brad Pitt", recuerda entre risas Zidane en la citada entrevista. Algo que no pasó indiferente para él ni para nadie. De hecho, llegaron a preguntarle sobre ello en rueda de prensa y si estaba de acuerdo con dicho ranking. Su respuesta tampoco fue baladí en aquel momento: "¡Absolutamente no! ¡No puedes hablar en serio!".

Zidane pasó de ser un futbolista de élite a convertirse en un icono. Ahora, 28 años después de aquella explosión mundial, vuelve a ser el símbolo de Francia, como seleccionador.

De ‘Zizou Président’ a seleccionador de Francia

En 1998, los franceses llegaron a imaginar a Zinedine Zidane como presidente después de conquistar el Mundial. En 2026, Zidane ha acabado ocupando uno de los puestos de mayor responsabilidad del fútbol francés, el de seleccionador.

La Federación Francesa de Fútbol oficializó su nombramiento el pasado 28 de julio como sucesor de Didier Deschamps. Su contrato se extiende durante cuatro años, con el objetivo de afrontar la Nations League, la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030. "Es una alegría inmensa. Estoy feliz por lo que me está pasando hoy. Tengo muchas emociones dentro y estoy preparado para afrontar el desafío”, explicó Zidane durante su presentación.

"Lo que me anima es el juego. He sido un número 10. Lo que me anima es marcar goles, aunque tiene que haber un equilibrio. Didier ha hecho grandes cosas, intentaré continuar haciendo lo mismo", dijo Zidane, quien en su entrevista con GQ también analizó la fama que experimentó después del Mundial de 1998: "Cuando alcanzas cierto nivel de notoriedad, te conviertes en un modelo, quieras o no".

Zidane ha pasado de ser observado por millones de aficionados cuando jugaba a ser observado ahora por toda una generación de futbolistas. En Clairefontaine, sus gestos, sus decisiones y hasta su manera de entrenar vuelven a estar bajo el foco. De hecho, sus primeras decisiones ya han generado controversia, acabando con los 'pases de moda' de los futbolistas.

Zidane, el niño de Marsella que no soñaba con ser campeón del mundo

Zidane también ha mirado hacia atrás para recordar al niño que fue. Creció en La Castellane, en Marsella, jugando al fútbol en la calle y organizando partidos y pequeños torneos con sus amigos. Por aquel entonces no imaginaba que algún día levantaría el Mundial: "No, era demasiado pronto para pensar en esa posibilidad. En aquel momento, mi único objetivo era simplemente vestir la camiseta".

Esa camiseta terminó convirtiéndose en una parte esencial de su vida. Primero como jugador; ahora, como seleccionador.

“Primero y ante todo soy jugador”

Una de las declaraciones más personales de Zidane es cuando habla de su identidad. Pese a todos sus éxitos como entrenador, reconoce que todavía se siente fundamentalmente futbolista. Su primer partido oficial ya forma parte de la historia. Francia ganó 1-0 a Turquía en el debut de Zidane como seleccionador, con gol de Kylian Mbappé. Fue la primera victoria de un nuevo seleccionador francés en su debut desde Aimé Jacquet en 1994.

El resultado, sin embargo, es solo el comienzo de un proyecto que Zidane quiere construir a su manera. El marsellés ya ha introducido nuevos futbolistas y ha comenzado a plasmar sus primeras ideas. También ha mantenido a Mbappé como capitán, aunque ha experimentado con su posición sobre el terreno de juego. "Hay que disfrutar del momento. El fútbol va muy rápido. Yo ahora estoy aquí y no juego. Les he dicho que disfruten del momento. Es tan bonita la selección francesa que tienen que vivir estos momentos", dijo durante una de sus primeras comparecensias como seleccionador de Francia.