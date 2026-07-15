Zinedine Zidane, a punto de volver a los banquillos como seleccionador de Francia

El Mundial 2026 ha llegado a su fin para Francia y Didier Deschamps va a dejar el cargo, por lo que la Federación Francesa de Fútbol ha estado buscando candidatos y ya tendrían un acuerdo verbal con Zinedine Zidane

El Mundial 2026 ha acabado para Francia. Ha sido España la responsable de eliminar a la que era la gran favorita para conquistar el título, y por ende también la que ha puesto fin a la aventura de Didier Deschamps como seleccionador de los galos. El entrenador ya anunció que iba a dejar el cargo como líder del banquillo de la selección tras el fin de este Mundial, despidiéndose así de un puesto que lleva ocupado desde los últimos 14 años.

Por ello, la Federación Francesa de Fútbol ya ha estado buscando un sustituto y es Zinedine Zidane el principal candidato, con el que ya han tenido varias reuniones y que ya estaría muy avanzado para tomar el rol de seleccionador de Francia, y así volver a los banquillos. El que fuera entrenador del Real Madrid se consagró como técnico al conquistar tres Champions League consecutivas, y ahora es su país quién le necesita, con quién ya conquistó un Mundial como jugador.

Francia escoge a Zinedine Zidane como el gran favorito para ser el nuevo seleccionador

Didier Deschamps ha pasado a la historia del país galo como el entrenador que les ha dado un Mundial, el de 2018, además de ser subcampeones de pasada edición y en el mejor de los casos terceros en esta. Además, ganaron una Nations League en la edición de 2020-2021. Pero es hora de un cambio de aires en Francia y la Federación ya ha escogido a su caballo ganador para su nueva etapa.

Se trata nada más y nada menos que Zinedine Zidane, quién lleva siendo el sustituto perfecto para la Federación Francesa de Fútbol desde que Deschamps anunció que iba a dejar el cargo. Por ello, la FFF ya ha tenido varias conversaciones con el ex centrocampista, y todo apunta a que Zidane volverá a tomar las riendas de un banquillo como entrenador de la selección francesa.

Zinedine Zidane es el elegido por Francia para sustituir a Didier Deschamps

Múltiples medios internacionales aseguran que la Federación francesa y Zidane ya habrían llegado a un acuerdo verbal, aunque aún no hay confirmación oficial. Si es cierto que el presidente, Philippe Diallo, ha dejado pistas, asegurando que ya tienen muy avanzadas las negociaciones con el sustituto de Deschamps, aunque sin revelar el nombre del próximo técnico, aunque lo más probable es que se llegue a un acuerdo con Zidane en las próximas semanas.

El ex entrenador del Real Madrid no ha vuelto a dirigir ningún club ya que siempre ha estado pendiente de la llamada de Francia, y ahora que tiene la oportunidad no la va a rechazar, por lo que el nuevo cargo de Zidane como seleccionador de Francia está a punto.