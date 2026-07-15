Hasta mañana para Francia y Foulquier

Los jugadores del valencia se ríen de Foulquier por ser Francia la eliminada ante España. Primera vez que el Valencia no tiene jugadores en el terreno de juego de un mundial

La clasificación de España para la final del Mundial 2026 se vivió con intensidad en la concentración del Valencia CF en Girona, donde la plantilla continúa preparando la pretemporada bajo las órdenes de Carlos Corberán. La victoria del combinado de Luis de la Fuente desató la alegría entre los futbolistas españoles del vestuario, aunque la noche dejó también una de las escenas más divertidas entre compañeros, con Hugo Duro y Dimitri Foulquier como protagonistas.

Una broma con mucho humor

Tras el pitido final, el ambiente de celebración se trasladó a la concentración valencianista. Mientras los jugadores españoles celebraban el pase de la selección para la gran final, Foulquier, de nacionalidad francesa e internacional con Guadalupe, tuvo que asumir con deportividad la eliminación de Francia.

El lateral abandonó la sala entre las bromas de sus compañeros, que no dejaron pasar la oportunidad de dedicarle una despedida cargada de humor. Hugo Duro fue quien inmortalizó el momento al publicar un vídeo en sus redes sociales en el que se ve a Foulquier marchándose mientras el resto de la plantilla le despide con aplausos y risas.

El delantero acompañó la publicación con un mensaje tan breve como irónico: "Hasta mañana, amigo", junto a varios emojis de aplausos, en una escena que reflejó el excelente ambiente que reina en el grupo durante la concentración estival.

Lejos de molestarse, Foulquier respondió con una sonrisa, demostrando la buena relación que mantiene con el resto del vestuario.ç

La plantilla vibró con la selección

El propio Valencia CF compartió varios vídeos de la reacción de los futbolistas durante la cena en la que siguieron la semifinal del Mundial. Las imágenes muestran cómo la expedición valencianista celebró con entusiasmo los goles que dieron la victoria a España.

Jugadores como Hugo Duro o Javi Guerra vivieron el encuentro con especial intensidad, levantándose de sus asientos y celebrando cada gol con emoción. El pase a la final fue recibido con una explosión de alegría entre los internacionales españoles del equipo, mientras Foulquier aceptaba con deportividad las bromas derivadas de la derrota francesa.

Las imágenes difundidas por el club evidencian el buen ambiente que se respira en el grupo en las primeras semanas de trabajo de la pretemporada.

Un Mundial sin protagonismo valencianista

Más allá de la celebración por el éxito de España, el Mundial 2026 deja un dato poco habitual para el Valencia CF. A falta únicamente de las últimas citas del torneo, el club ya sabe que ningún jugador con contrato en vigor habrá disputado un solo minuto en la competición.

Se trata de una circunstancia inédita en la historia reciente de la entidad. Desde el Mundial de Alemania 1974, el Valencia siempre había contado con, al menos, un futbolista con participación sobre el terreno de juego en la máxima competición de selecciones.

La racha se rompe precisamente en la edición más amplia de la historia, con 48 selecciones participantes y más de un millar de futbolistas inscritos, un reflejo del momento de renovación que atraviesa la plantilla de Mestalla.

La vista puesta en la nueva temporada

Mientras el Mundial entra en su recta final, el Valencia continúa centrado en su preparación de cara al próximo curso. Carlos Corberán sigue perfilando el equipo desde Girona, donde el trabajo diario se combina con momentos de convivencia que fortalecen la unión del vestuario.

La celebración del pase de España a la final y las bromas entre Hugo Duro y Dimitri Foulquier dejaron una imagen que resume el clima que vive actualmente la plantilla. Un grupo que afronta con ilusión una nueva temporada y que, aunque este verano no haya tenido representación directa sobre el césped del Mundial, sigue muy pendiente del final del torneo.