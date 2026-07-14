Pedro Porro se gradúa con España en el Mundial: "Esto es del equipo, no es nada mío"

El lateral derecho del Tottenham y nacido en la localidad extremeña de Don Benito, marcó el segundo de la selección española ante Francia en semifinales tras una gran jugada con Dani Olmo. Se retiró con molestias en el 84 y fue designado MVP

Pedro Porro ha vuelto a poner este martes en el mapa del Mundial a la localidad extremeña de Don Benito. Pedro Porro, que le ganó la partida a la titularidad a Marcos Llorente en el segundo partido de la fase de grupos ante Arabia Saudí, ha marcado ante Francia su segundo gol en el Mundial. Pedro Porro puso la tranquilidad en el encuentro ante Francia cuando España estaba teniendo sus mejores minutos ante los de Deschamps.

Pedro Porro la cogió cerca del área de Francia, ligeramente escorado a la derecha y aunque Fabián le indicaba que la jugase atrás, el lateral derecho optó por arriesgar en el pase, la metió por el centro para encontrar a Dani Olmo. El del Barcelona se la devolvió y con una gran pared dejó al del Tottenham en una posición muy favorable ante Maignan para hacer el 0-2 en el 58.

Pedro Porro, de Don Benito, hizo el segundo para España

Pedro Porro marcó cuando España, lejos de recibir el empate de Francia, mejores minutos estaba teniendo. El gol de Pedro Porro le dio tranquilidad a España y provocó que Francia arriesgase aún más porque ya necesitaba dos goles para igualar el marcador ante una selección española que estaba cuajando su mejor partido en lo que va de Mundial.

Pedro Porro le da la razón a Luis de la Fuente

El primer gol de Pedro Porro en este Mundial llegó en el primer partido de las eliminatorias, es decir, en dieciseisavos de final ante Austria. Después de alternar la titularidad en el lateral derecho con Marcos Llorente (fue suplente ante Cabo Verde y Uruguay), Pedro Porro marcó el segundo de España ante los austriacos después de una asistencia de Álex Baena.

Desde ese gol ante Austria, Luis de la Fuente no volvió a dudar que el lateral derecho de España debía ser Pedro Porro. El jugador de Don Benito se ha convertido en el presente Mundial en el mejor socio de Lamine Yamal asociándose en la banda derecha y aprovechando los huecos que dejaba el del Barcelona cuando era marcado por más de un futbolista.

Pedro Porro, tocado y el mejor del partido ante Francia

Pedro Porro no pudo completar el encuentro ante Francia ya que en el 84 con evidentes problemas físicos fue sustituido por Marcos Llorente. Pero Pedro Porro, gracias a su gol y al gran encuentro que realizó ante Francia se llevó el MVP del duelo ante los galos. La mejor noticia para Luis de la Fuente es que las molestias con las que se retiró Pedro Porro no lleguen a más y le sirvan para estar en la final del próximo 19 de julio.

Pedro Porro no aclara su estado físico

Después del encuentro un Pedro Porro exultante y también extenuado, fue cuestionado por su estado físico y confesó que estaba al límite: "Sí, bueno, son cosas de partido. A ver, también te digo, son... No sé qué minuto me han cambiado, pero no podía más. Simplemente, yo creo, como he dicho antes, esto es de todos, son de los 26, Marcos (Llorente) seguramente, que estaba ahí también pendiente de que si podía seguir o no. Pero bueno, yo creo que esto es de todos y a seguir ahora". Pero el jugador de la selección apostó por la recuperación y por estar listo para la final: "Bueno, vamos a ver, en principio ahora mismo te diría que estoy muerto, ¿no? Pero bueno, ahora pensar en la recuperación y con todo para la final".

Sobre el hecho de pasar a la gran final del Mundial del próximo 19 de julio, Pedro Porro comentó que era un sueño que ni llegaba a imaginarse: "Pues es un sueño hecho realidad, la verdad que, ni en mis mejores sueños. Muy feliz, muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hoy para poder pasar. Sabíamos que era una selección muy difícil que venía haciendo las cosas muy bien y la verdad, esto es del equipo no es nada mío, simplemente dar la enhorabuena a todos porque han hecho partidazos".