Rodri denuncia las faltas a Lamine y Cubarsí revela la clave de España

El capitán de La Roja destacó la presión sin balón y la actuación colectiva ante Francia, mientras el central del FC Barcelona explicó cómo la competitividad de los 26 convocados sostiene al vestuario de Luis de la Fuente

La clasificación para una final del Mundial suele medirse en goles, paradas y celebraciones. Sin embargo, las palabras de Rodri y Pau Cubarsí después del 0-2 ante Francia descubrieron algo menos visible: la exigencia táctica, la competencia interna y el ambiente que han permitido a España llegar hasta el último partido.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penalti en el minuto 22 y Pedro Porro amplió la ventaja en la segunda mitad. La Roja neutralizó a Kylian Mbappé y al resto del ataque francés para alcanzar la segunda final mundialista de su historia.

Rodri señala el trabajo sin balón que anuló completamente a Francia

El centrocampista terminó orgulloso tras la victoria ante Francia, pero con la celebración contenida. España todavía tiene por delante el encuentro que puede colocar la segunda estrella sobre su camiseta y Rodri quiso ordenar las prioridades antes de dejarse llevar por la emoción.

“Estoy muy contento y muy orgulloso, sobre todo de mi equipo, de mi país y de lo que representa esto para nosotros”, comenzó. “Ahora tenemos que descansar y recuperar bien porque enfrente tenemos, seguramente, el partido más importante de nuestra vida”, señalaba el capitán de La Roja.

Su lectura de la semifinal fue especialmente reveladora. España dominó con la pelota, pero el capitán situó la diferencia en todo lo que hizo el equipo cuando no la tenía: “El equipo ha estado sensacional, yo diría que todavía más sin balón, anulando completamente a sus jugadores”.

Rodri también destacó el impacto del banquillo: “La gente que ha entrado después ha subido todavía más el nivel. Es increíble”. Para el centrocampista, esa respuesta demuestra que el rendimiento español no depende únicamente de los titulares.

Rodri denuncia la “permisividad” con las faltas sobre Lamine Yamal

La satisfacción no impidió que Rodri levantara la voz por el trato recibido por Lamine Yamal. El centrocampista considera que el joven atacante lleva varios encuentros sufriendo un número excesivo de entradas que no siempre terminan señaladas: “Llevamos tres partidos lidiando con esta situación. Son demasiadas faltas”.

“Entiendo que alguna no sea, pero estamos hablando de más de diez o quince acciones en las que el chico se va al suelo porque le traban”, protestó el centrocampista español.

Rodri advirtió de la consecuencia que tiene no castigar esas acciones: “Tienes que pitarlas porque, si no, los defensas van a seguir haciendo lo mismo. Lo van a seguir tirando al suelo y la permisividad hoy ha sido bastante evidente”.

Pese a esa crítica, terminó poniendo por delante el rendimiento de su compañero: “Ha hecho un grandísimo partido, sobre todo sin balón. Ha estado sensacional y nos ha ayudado muchísimo”.

Cubarsí encuentra la fuerza de España en quienes juegan menos

Pau Cubarsí ofreció la otra cara de la clasificación. El central no se detuvo tanto en el planteamiento como en la convivencia que sostiene al equipo después de varias semanas de concentración: “Estamos muy ilusionados. Hemos hecho un trabajo magnífico durante estos últimos meses y se ha demostrado que somos una gran familia”.

Para el defensa, la clave también está en los futbolistas que todavía no han disfrutado de tantas oportunidades: “En los entrenamientos nos ayudan todos los que no están jugando. Nos aprietan porque sabes que en cualquier momento puede entrar cualquiera, y esa competitividad te hace ser mejor”.

A sus 19 años, Cubarsí todavía no había procesado completamente lo conseguido. “Ahora mismo quizá no soy consciente. Cuando esté con mi familia y pueda descansar, lo asimilaré”, admitió antes de dirigir ya su atención hacia la final.

Su discurso terminó con la misma naturalidad con la que ha asumido la titularidad: “Intento ser yo mismo, tener siempre los pies en el suelo y mejorar. Los resultados están saliendo, pero eso no significa poner el freno, sino seguir adelante y ayudar al equipo”.

Rodri habló de presión, sacrificio y protección a Lamine. Cubarsí, de familia, competencia y humildad. Dos generaciones distintas para explicar el mismo equipo: una España que ha llegado a la final del Mundial 2026 tras haberse proclamado campeona de la Eurocopa 2024.