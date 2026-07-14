30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 15 de julio de 2026

La Selección Española derrota a Francia por 0-2 en la primera semifinal del Mundial 2026 y se clasifica para la final que se disputará este domingo. Por su parte, el Sevilla FC recibe ofertas por Oso, pero las rechaza; por otro lado, el Real Betis renueva a Manu Fajardo hasta el 30 de junio de 2030

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 15 de julio de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 15 de julio de 2026.IMAGO

Estadio DeportivoEstadio Deportivo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 15 de julio de 2026.

- Francia 0-2 España: A por la estrella

España vence a Francia, a la que superó de principio a fin, gracias a los goles de Oyarzabal y Pedro Porro y se clasifica para la final del Mundial 2026 en donde espera a Inglaterra o a Argentina. El combinado rojigualdo intentará ganar su segundo entorchado tras el de Sudáfrica 2010.

- Oso, deseado por el Olympiacos

El equipo griego, que es entrenado por el ex del Sevilla FC José Luis Mendilibar, quiere fichar al lateral izquierdo.

- Hay Fajardo para mucho rato

El Real Betis demuestra su confianza sobre su director deportivo al que ha renovado hasta el 30 de junio de 2030.

- Sondea la opción de Rubén Duarte

Aunque está centrado en la Operación Salida, el club de Nervión se fija en el central de Pumas UNAM de México.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email