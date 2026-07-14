La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 15 de julio de 2026
La Selección Española derrota a Francia por 0-2 en la primera semifinal del Mundial 2026 y se clasifica para la final que se disputará este domingo. Por su parte, el Sevilla FC recibe ofertas por Oso, pero las rechaza; por otro lado, el Real Betis renueva a Manu Fajardo hasta el 30 de junio de 2030
La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 15 de julio de 2026.
- Francia 0-2 España: A por la estrella
España vence a Francia, a la que superó de principio a fin, gracias a los goles de Oyarzabal y Pedro Porro y se clasifica para la final del Mundial 2026 en donde espera a Inglaterra o a Argentina. El combinado rojigualdo intentará ganar su segundo entorchado tras el de Sudáfrica 2010.
- Oso, deseado por el Olympiacos
El equipo griego, que es entrenado por el ex del Sevilla FC José Luis Mendilibar, quiere fichar al lateral izquierdo.
- Hay Fajardo para mucho rato
El Real Betis demuestra su confianza sobre su director deportivo al que ha renovado hasta el 30 de junio de 2030.
- Sondea la opción de Rubén Duarte
Aunque está centrado en la Operación Salida, el club de Nervión se fija en el central de Pumas UNAM de México.