La Selección Española derrota a Francia por 0-2 en la primera semifinal del Mundial 2026 y se clasifica para la final que se disputará este domingo. Por su parte, el Sevilla FC recibe ofertas por Oso, pero las rechaza; por otro lado, el Real Betis renueva a Manu Fajardo hasta el 30 de junio de 2030

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 15 de julio de 2026.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 15 de julio de 2026.

- Francia 0-2 España: A por la estrella

España vence a Francia, a la que superó de principio a fin, gracias a los goles de Oyarzabal y Pedro Porro y se clasifica para la final del Mundial 2026 en donde espera a Inglaterra o a Argentina. El combinado rojigualdo intentará ganar su segundo entorchado tras el de Sudáfrica 2010.

El equipo griego, que es entrenado por el ex del Sevilla FC José Luis Mendilibar, quiere fichar al lateral izquierdo.

El Real Betis demuestra su confianza sobre su director deportivo al que ha renovado hasta el 30 de junio de 2030.

Aunque está centrado en la Operación Salida, el club de Nervión se fija en el central de Pumas UNAM de México.