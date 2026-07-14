Oferta rechazada por Oso e irrumpe el Olympiacos en escena

El club de Nervión ha tenido 6 millones de euros sobre la mesa del Nottingham Forest. Una propuesta que no satisface las exigencias económicas del Sevilla FC que ahora ve que el equipo que entrena José Luis Mendilibar quiere tener en sus filas al hispano-argentino

Debido a que su renovación con el Sevilla FC está totalmente estancada y a que entra en el último año de contrato, Joaquín Martínez Gauna, Oso, se ha convertido en uno de los futbolistas más deseados en este comienzo del mercado de fichajes de verano. Primero fue la Fiorentina quien quiso al lateral izquierdo, luego ha emergido el Nottingham Forest que ha llegado a presentar una oferta formal, y en las últimas horas, un viejo conocido, José Luis Mendilibar y su Olimpiacos, cuyo propietario es el mismo que el del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, quiere contar con el hispano-argentino.

El Sevilla FC rechaza una oferta de 6 millones de euros del Nottingham Forest por Oso

Centrado en la Operación Salida, con Nianzou con pie y medio en el Lille y con un principio de acuerdo con el Venezia por Akor Adams, el Sevilla FC sabe de primera mano que Oso puede ser el siguiente en abandonar el club de Nervión. La dirección deportiva sevillista desea renovar al joven de 23 años, pero la situación está complicada porque hay clubes que pueden darle al futbolista un mejor salario.

Esto hace que ante la posibilidad de que Oso pueda marcharse gratis al final de esta temporada, el Sevilla FC no descarte vender al hispano-argentino en las próximas semanas. Escenario que conocen bien los clubes que quieren fichar a Oso que hacen ofertas a la baja.

Es el caso del Nottingham Forest que ha puesto sobre la mesa del Sevilla FC una oferta de 6 millones de euros para fichar a Oso que rápidamente ha rechazado el club de Nervión al considerarla como insuficiente tal y como ha informado Canal Sur Radio. El Sevilla FC, por el momento, exige unos 15 millones de euros para dar luz verde a la marcha del lateral o carrilero izquierdo.

Pero el caso Oso tiene ahora un giro de guion sorprendente ya que en las últimas horas también se ha sumado el Olimpiacos de José Luis Mendilibar al interés por el futbolista, tal y como informa el compañero Matteo Moretto. Un deseo de contar con el jugador que tiene una particularidad: su dueño es el mismo que el del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis.

El Olympiacos es el último de los equipos que se ha sumado a querer tener a Oso en su plantilla. Los interlocutores son prácticamente los mismos que los del Nottingham Forest. De este modo, el club griego conoce perfectamente las exigencias económicas que tiene el Sevilla FC por Oso.

Ya sea el Nottingham Forest o el Olympiacos, Evangelos Marinakis tiene capacidad económica suficiente para fichar a Oso ya que es una de las personas más ricas de Grecia, siendo también propietario del Rio Ave de Portugal, lo que ocurre que actualmente está jugando sus cartas a sabiendas de que la renovación de Oso por el Sevilla FC no está ni siquiera cerca y que puede conseguir por un precio más económico porque el futbolista finaliza su relación contractual con el club de Nervión el 30 de junio de 2027.