Otro lesionado en el Sevilla, con Akor Adams pendiente de resolver su salida

La plantilla nervionense ha completado la primera de las dos sesiones de trabajo previstas para este martes con la ausencia de Juanlu, que se une a una enfermería en la que permanecen Marcao, Castrín y Alfon González.

El Sevilla FC continúa avanzando en su pretemporada y ha completado este martes la primera de las dos sesiones de trabajo previstas en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. En esta ocasión, Luis García Plaza dividió el entrenamiento en tandas, trabajando con sus futbolistas disponibles por grupos reducidos. Todo ello, con la vista puesta ya en el segundo amistoso veraniego, que tendrá lugar el próximo domingo ante el KS Cracovia en Polonia.

Juanlu cae y Oso y Sangante ya están con el grupo

La nota negativa en esta ocasión fue la ausencia de Juanlu Sánchez, quien sufre una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo. De ese modo, el de Montequinto queda pendiente de evolución para conocer los plazos de su regreso al grupo, mientras la Atalanta aprieta para hacerse con sus servicios. También siguen al margen, además, Andrés Castrín, que arrastra una pubalgia; Marcao, con un edema muscular en su cuádriceps derecho; y Alfon González, que se perderá toda la pretemporada e incluso las primeras jornadas de LaLiga debido a una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho, lo que no es obstáculo para que el Celta de Vigo valore su regreso.

La parte positiva, en cambio, fue el regreso de Oso, recuperado de un esguince leve en el tobillo derecho, y la presencia de Arouna Sangante, que no se ejercitó sobre el césped en el regreso al trabajo de este pasado lunes, por gestión de cargas, pero sí participó ya con normalidad en la sesión de la tarde.

Los detalles que restan para que el traspaso de Akor Adams sea oficial

También sigue siendo uno más junto al grupo, por su parte, Akor Adams, aunque el nigeriano cuenta las horas para tomar un vuelo con destino a Italia y someterse al reconocimiento médico previo a su fichaje por el Venezia, con quien tiene acordado desde hace tiempo un contrato hasta 2030. Para ello, antes debe recibir permiso de un Sevilla FC que durante el pasado fin de semana dejó acordados los términos generales de su traspaso, si bien aún restaban por rematar detalles como la forma de pago.

La venta del nigeriano dejará una importante y necesaria plusvalía en las arcas sevillistas. No en vano, su fichaje procedente del Montpellier, con Víctor Orta al frente de la dirección deportiva, ascendió a 5,5 millones de euros, mientras que ahora se ha pactado un fijo de 16,8 que puede elevarse fácilmente con variables hasta los 20,5 millones. Ya será más difícil que se cumplan el resto de bonus que supondrían otros tres millones más. Pero como indica Muchodeporte, lo que frena hasta el momento la oficialidad es saber cuánto de ese dinero será abonado al contado y cuánto se aplazará (seguramente en tres años, como ha podido saber ESTADIO Deportivo).

Los cuatro jugadores apartados, sin novedades

Por su parte, la situación de los jugadores apartados sigue siendo la misma. Un día más, no estuvieron con el resto de sus compañeros Rafa Mir, Fede Gattoni, Fábio Cardoso ni Joan Jordán, que medita presentar una denuncia ante la AFE por ser víctima de una situación en la que no se atisban cambios pese a todo. El club blanquirrojo anunció que todos ellos trabajarán al margen "mientras se resuelven sus situaciones", pero nada hace presagiar que se vaya a producir alguna salida inminente.

El plan de trabajo: tres días en Polonia

Esta tarde, la plantilla volverá a ejercitarse en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, cuartel general de la pretemporada hasta que a finales de mes arranque el 'stage' en Países Bajos. El jueves tendrá lugar otra jornada de doble sesión, mientras que el miércoles solo tendrá lugar un entrenamiento matinal, aprovechando para proceder a mediodía a la presentación oficial de las tres caras nuevas del equipo: Jon Guridi, Juan Iglesias y Sangante.

Por su parte, el viernes habrá sesión a la hora habitual (09:00), partiendo por la tarde (a las 17:00 horas) rumbo a Polonia. Allí tendrá lugar el domingo, a las 16:00 horas, el segundo amistoso del verano, con motivo del 120 aniversarios del KS Cracovia. La cita ante el 13º clasificado de la última liga polca tendrá lugar en el estadio Cracovii im. Józefa Piłsudskiego, con capacidad para unos 15.000 espectadores. Tras ello, será el lunes cuando la expedición sevillista regrese a la capital hispalense, gozando de descanso el martes 21.