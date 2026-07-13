Akor Adams sigue siendo uno más en una sesión de trabajo sin Sangante

La ausencia del central senegalés fue la principal novedad en el arranque de la segunda semana de pretemporada, mientras que el delantero nigeriano se ejercita con normalidad mientras se resuelven los últimos detalles de su traspaso al Venezia.

Tras su primer test de pretemporada ante el Juventud Torremolinos, saldado con un mínimo triunfo gracias al penalti anotado por Miguel Sierra, el Sevilla FC ha iniciado este lunes su segunda semana de pretemporada, que volverá a tener como colofón otro choque amistoso, esta vez en Polonia ante el KS Cracovia. El plantel nervionense sigue avanzando así en una preparación marcada por las ausencias de varios jugadores que se encuentran tocados.

Varios tocados ausentes

Mención especial merece el caso de Alfon González, que regresó de sus vacaciones con rotura fibrilar en el cuádriceps derecho que le hará perderse toda esta fase de trabajo veraniego. Su continuidad, además, está en el aire, con el Celta de Vigo valorando un posible regreso a sus filas. Junto al extremo albaceteño, además, tampoco han participado en la sesión matinal de hoy aquellos futbolistas que fueron baja el pasado sábado en el duelo disputado en el Estadio Jesús Navas.

Así, a la espera de que más adelante se incorporen los mundialistas Rubén Vargas y Djibril Sow, continúan al margen Castrín, con una pubalgia, Oso y Marcao. El lateral izquierdo, cuya renovación se sigue negociando mientras la Fiorentina insiste en su fichaje, sufre un esguince leve en el tobillo derecho, mientras que el brasileño padece un edema muscular en su cuádriceps derecho que le mantiene pendiente de evolución.

Sangante, ausente por gestión de cargas

La novedad fue la ausencia de Arouna Sangante, cuya adaptación fue elogiada por Luis García Plaza tras su estreno como sevillista. El central senegalés saltó al césped para atender a la charla sobre el mismo del técnico madrileño, pero una vez finalizada se retiró al interior de las instalaciones por gestión de cargas, trabajando en el gimnasio junto a los preparadores físicos.

Akor Adams trabaja con normalidad

Quien sí trabajó junto al resto del grupo con normalidad fue Akor Adams. El nigeriano sigue siendo uno más mientras se perfila su traspaso al Venezia, que dejará un fijo de 16,8 millones de euros en las arcas del Sánchez-Pizjuán. "Las negociaciones están muy avanzadas, pero aún quedan detalles por concretar", avanzó al respecto este pasado domingo el director deportivo del conjunto italiano, Filippo Antonelli, que estuvo el fin de semana en la capital hispalense para negociar con los dirigentes nervionenses.

Sin novedades con los cuatro jugadores apartados

Por su parte, la situación de los jugadores apartados sigue siendo la misma. Un día más, no estuvieron con el resto de sus compañeros Rafa Mir, Fede Gattoni, Fábio Cardoso ni Joan Jordán, que medita presentar una denuncia ante la AFE por ser víctima de una situación en la que no se atisban cambios pese a todo. El club blanquirrojo anunció que todos ellos trabajarán al margen "mientras se resuelven sus situaciones", pero nada hace presagiar que se vaya a producir alguna salida inminente.

El plan de trabajo de la semana: tres días en Polonia

Esta tarde, la plantilla volverá a ejercitarse en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, cuartel general de la pretemporada hasta que a finales de mes arranque el 'stage' en Países Bajos. Será la primera de las tres jornadas de dobles sesiones programadas por Luis García Plaza para esta semana (lunes, martes y jueves), aprovechando el único entrenamiento del miércoles para proceder a mediodía a la presentación oficial de las tres caras nuevas del equipo: Jon Guridi, Juan Iglesias y Sangante.

Por su parte, el viernes habrá sesión a la hora habitual (09:00), partiendo por la tarde (a las 17:00 horas) rumbo a Polonia. Allí tendrá lugar el domingo, a las 16:00 horas, el segundo amistoso del verano, con motivo del 120 aniversarios del KS Cracovia. La cita ante el 13º clasificado de la última liga polca tendrá lugar en el estadio Cracovii im. Józefa Piłsudskiego, con capacidad para unos 15.000 espectadores. Tras ello, será el lunes cuando la expedición sevillista regrese a la capital hispalense, gozando de descanso el martes 21.