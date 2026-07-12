Las conclusiones de Luis García Plaza: los fichajes del Sevilla, la cantera y el primer amistoso de pretemporada

El técnico madrileño ha definido en pocas palabras sus positivas sensaciones con Juan Iglesias, Sangante y un Guridi al que conoce muy bien. A la espera "de lo que debe ir llegando", hace un optimista balance de esta primera semana de trabajo que ha concluido con victoria ante el Juventud de Torremolinos

El Sevilla FC se ha convertido este sábado en el primer equipo de LaLiga EA Sports en estrenarse en la pretemporada 2026 y lo ha hecho con un triunfo por 1-0 ante el Juventud de Torremolinos CF que ha dejado un buen sabor de boca en el entrenador. Luis García Plaza ha hecho un positivo balance de esta primera semana de trabajo estival y se ha mostrado muy contento con las ganas que derrochan los canteranos y con todo lo que ha visto que pueden aportar los nuevos fichajes: Juan Iglesias, Arouna Sangante y Jon Guridi.

Los tres debutaron en un encuentro que se decidió con un gol de penalti de Miguel Sierra y en el que la principal alegría de García Plaza es no haber sufrido ningún contratiempo físico tan típico de estos primeros compases del periodo de preparación. Y no es cosa baladí, pues ya el primer día cayó Alfon González, con una seria lesión muscular; le siguió Andrés Castrín, con una pubalgia; y esta misma noche el Sevilla FC ha publicado un parte médico que confirma las bajas de Marcao Teixeira y Joaquín Martínez 'Oso'.

Análisis del primer amistoso de pretemporada

"Bueno, tengo que ver y conocer a los chicos. Tenemos tantos canteranos entrenando que los voy conociendo poco a poco. Creo que han jugado entre los de la primera parte de la cantera y la segunda parte por lo menos 15 de 23, más o menos. Hay que conocerlos a todos bien".

"Luego, las cargas han ido bien, con algún problema físico en alguno, pero con los partidos se coge el ritmo". "En estos partidos, todos años lo mismo, lo más importante siempre es que no haya ninguna lesión. A veces ocurren cosas porque el cuerpo no está todavía preparado para ese esfuerzo. El esfuerzo de los chicos ha sido bueno, en la primera y en la segunda parte".

A la espera de más refuerzos

"Hay cosas que mejorar, cosas que seguir creciendo... Aparte de ver a los chavales, hay más jugadores que irán llegando, porque aún tenemos que completar (la plantilla)... Pero muy satisfecho de todo lo que está viendo, muy satisfecho de la primera semana de trabajo".

"Sí, seguimos con dobles sesiones la próxima semana. Mañana tienen descanso después de seis días con bastantes dobles. El lunes y martes también tenemos doble sesión. Preparado para cargar y sobre todo ir recogiendo ese punto, esa forma. Poco a poco iremos creciendo. Para mí son seis días, una semana muy satisfactoria".

Da esperanzas a la cantera

"Me está dando tiempo de conocer a todos esos chicos que el año pasado, por las circunstancias, no pude conocerlos bien. Les he dicho que lo que tienen que hacer es dar muy buena impresión. No sé si quedará alguno en la primera plantilla, pero por si es el caso, que den una buena impresión. El año es muy largo, hay Copa del Rey... Se puede contar con ellos. Muy satisfecho de todos".

Contento con Sangante, Guridi y Juan Iglesias

"Bien, muy bien los tres. Sangante está en periodo de adaptación, pero está tomando clases de castellano y me está gustando el carácter que está tomando, cómo está afrontando la situación. Con muchas ganas de conocer a los compañeros, de conocer el club, de conocer incluso la cultura, de hablar mucho con los demás..".

"A Guridi lo conozco de sobra, es al que menos le tengo que explicar un poco como tenemos que jugar. Y Juan (Iglesias) es un tío con muchos partidos en Primera. Le he dicho cuatro cosas y las coge muy rápido. Le he querido meter la segunda parte con todos los canteranos, porque los ha dirigido, los ha colocado, les ha hablado..."

"Juan es un chaval que creo que nos va a dar mucho en el campo, pero nos va a dar mucho también por la manera en la que puede llevar en el campo al equipo. Creo que tiene esa experiencia, ese carácter y esas ganas de agradar que nos va a ayudar muchísimo".