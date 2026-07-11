Dos nuevos lesionados en el Sevilla: parte médico de Oso y Marcao, eterno reincidente

El central brasileño y el carrilero hispano-argentino no han podido participar en el primer amistoso de pretemporada, en el que Luis García Plaza ha utilizado a 23 efectivos diferentes

El Sevilla FC ha comunicado dos nuevas lesiones en la noche de este sábado. Ha sido apenas unos minutos después de concluir el primer partido de pretemporada, con victoria por 1-0 ante el Juventud Torremolinos CF, pero ninguna de ellas se ha producido en este encuentro. Marcao Teixeira también empieza el verano remarcando su rol de reincidente y en su recurrente camino enfermería le acompaña Joaquín Martínez 'Oso', un jugador por el que la ACF Fiorentina viene apretando en los últimos días.

De este modo, Marcao y Oso se unen a Andrés Castrín, que sufre unas molestias de pubis propias de estos primeros días de entrenamientos, y a Alfon González, quien el día de la vuelta al trabajo reveló una severa lesión muscular que le tendrá fuera al menos hasta inicios de septiembre. En el partido ante el cuadro malagueño tampoco han jugado los tres que se incorporaron más tarde: Odysseas Vlachodimos, Chidera Ejuke y un Akor Adams que en las próximas horas se convertirá en nuevo futbolista del Venezia FC. No convenía arriesgar.

Siguen fuera los mundialistas Rubén Vargas y Djibril Sow, quienes en la próxima madrugada disputan el Argentina - Suiza que completará la ronda de cuartos de final y los apartados Joan Jordán, Fede Gattoni, Fábio Cardoso, Rafa Mir y Tanguy Nianzou. El central francés está muy cerca del LOSC de Lille.

Parte médico de Marcao y Oso

"Luis García Plaza, que ha dispuesto dos equipos totalmente diferentes en este primer partido de pretemporada, no ha podido contar con Oso ni con Marcao. El canterano sevillista sufre un esguince leve en su tobillo derecho, evitando así su participación por precaución y esperándose que vuelva al grupo la semana que viene", ha explicado el Sevilla FC en un comunicado que coincide con las noticias que llegan desde Italia apuntando a un posible traspaso a la ACF Fiorentina por una cantidad que rondaría entre los 12 y los 15 millones de euros.

"Por su parte, el central brasileño sufre un edema muscular en su cuádriceps derecho y queda pendiente de evolución. A estos dos futbolistas hay que sumarles la ausencia de Andrés Castrín, que se encuentra en su proceso de tratamiento de la pubalgia que se le detectó en los primeros días de trabajo", añade el escrito publicado por el club nervionense en la noche de este sábado. Marcao ya estuvo de baja los últimos cinco meses de la 24/25 tras ser operado de la rotura del escafoides de su pie izquierdo y lleva atrapado en una espiral de problemas físicos desde su fichaje en el verano de 2022. Hay cosas que nunca cambian.