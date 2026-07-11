Argentina - Suiza: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Argentina y Suiza cierran este domingo (sábado de madrugada) los cuartos de final con un enfrentamiento en Kansas City. La vigente campeona del mundo busca seguir defendiendo el título, mientras que la selección helvética quiere dar la gran sorpresa y alcanzar las semifinales

Una posible nueva final se acerca cada vez más hacia Argentina. La selección dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará a Suiza en el último encuentro de los cuartos de final del Mundial 2026. Quien gane este partido se enfrentará al vencedor del Noruega - Inglaterra en las semifinales.

La Albiceleste llega tras imponerse a Egipto en un encuentro que estuvo marcado por la polémica arbitral y varias decisiones del VAR que dieron mucho que hablar. Más allá de la controversia, los argentinos volvieron a demostrar su capacidad competitiva y mantienen intacto el objetivo de conquistar su segundo Mundial consecutivo.

Suiza continúa firmando uno de los mejores campeonatos de su historia. El conjunto helvético alcanzó los cuartos de final después de eliminar a Colombia en una agónica tanda de penaltis tras un empate sin goles, apoyándose una vez más en su fortaleza defensiva y en la seguridad de Gregor Kobel bajo palos.

Horario del Argentina - Suiza

El encuentro será en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, este domingo (sábado de madrugada). En España el partido se podrá ver a las 03:00 horas, mientras para ellos allí será por la tarde.

Dónde ver por TV el Argentina - Suiza

En España, el partido podrá seguirse en directo a través de DAZN, DAZN Mundial y Bar TV Mundial (Movistar Plus+). Además, los aficionados podrán seguir la cobertura en directo con el minuto a minuto, las alineaciones oficiales y todas las reacciones posteriores e incluso la previa.

Argentina parte como favorita por su condición de vigente campeona del mundo y por el talento de Lionel Messi, pero Suiza ya ha demostrado durante el torneo que es una selección muy difícil de superar. Los helvéticos buscarán mantener su fortaleza defensiva para dar la sorpresa y meterse por primera vez en las semifinales de un Mundial moderno.

Posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Garnacho.

Suiza: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Vargas, Ndoye, Amdouni; Embolo.

En Argentina todas las miradas volverán a estar puestas en Lionel Messi, que continúa siendo el líder futbolístico de la Albiceleste y busca acercarse a una nueva final mundialista. En el bando suizo, el peso recaerá sobre Granit Xhaka en el centro del campo y sobre Embolo en ataque, además del gran momento que atraviesa Kobel.