El dato que demuestra que toda España estuvo pendiente de la 'Roja'

Antes del pitido inicial, millones de españoles ya han cambiado sus planes. El Mundial llena bares, dispara la venta de camisetas, bebidas y aperitivos, reorganiza agendas y convierte cada partido en una cita colectiva con amigos o familiares. Durante unas semanas, el fútbol deja de ser solo un deporte para transformar la rutina de todo un país

Son las ocho de la tarde y juega España... en muchos grupos de WhatsApp la conversación es la misma: "¿Dónde vemos el partido?". Para algunos será en un bar; otros prefieren reunirse en una casa. Hay quien compra una camiseta nueva para la ocasión y quien pasa antes por el supermercado para llenar el carro de bebidas y aperitivos. Durante un mes, el Mundial consigue algo que pocos acontecimientos logran: modificar la rutina de millones de personas.

Las cifras reflejan que el Mundial se ha convertido en un ritual colectivo. Millones de españoles hacen lo mismo cuando llega la hora del partido: buscar una pantalla, reunirse con familiares o amigos y dejar que el fútbol marque el ritmo de la jornada. La victoria de España ante Bélgica, que dio el pase a las semifinales del Mundial 2026, fue seguida por una media de 11.454.000 espectadores y alcanzó una espectacular cuota de pantalla del 76,5 % entre La 1, La 2, Teledeporte y DAZN Mundial. En total, 15.930.000 personas conectaron en algún momento con la retransmisión.

El partido también dejó uno de los momentos más vistos del campeonato. El llamado 'minuto de oro' llegó a las 22:51 horas, cuando 11.671.000 espectadores seguían el desenlace del encuentro a través de La 1 de TVE.

Pero no es un caso solo, según el informe de Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue, 16.031.000 espectadores vieron algún partido durante esa jornada de cuartos de final, mientras que desde el inicio del torneo, el pasado 11 de junio, 35,8 millones de españoles, el 75,3 % de la población, han seguido al menos unos minutos del Mundial.

Pese al éxito del España - Bélgica, el récord de audiencia del torneo sigue perteneciendo al duelo de octavos entre Portugal y España. Aquel encuentro, resuelto con un 0-1 que dio el pase a cuartos a la selección de Luis de la Fuente, registró el minuto más visto del Mundial. Fue a las 23:01 horas del 6 de julio, cuando 12.521.000 espectadores seguían el desenlace del choque en La 1.

Una agenda marcada por el balón

Para muchos aficionados, el calendario del Mundial se convierte en una prioridad. Uno de ellos confiesa que ve entre el 90 y el 95 % de los partidos y que solo se pierde alguno cuando el horario se lo impide. La mayoría de los encuentros los sigue desde casa, donde la comodidad le permite compaginarlos con otras tareas. Sin embargo, todo cambia cuando juega España.

"Veo entre el 90 y el 95 % de todos los encuentros. Solo me pierdo alguno por el horario."La mayoría los sigue desde casa por comodidad. "Puedo estar haciendo otras cosas mientras veo el partido", explica.

Entonces abandona el sofá, y cambia el salón por un bar o una pantalla gigante junto a sus amigos. "El ambiente que se forma es increíble", cuenta. La cita con la selección es innegociable, hasta el punto de que organiza su agenda en función del calendario del Mundial. "Hago planes teniendo en cuenta si hay partido o no", reconoce.

Ni siquiera los encuentros de madrugada consiguen apartarlo de la televisión. Eso sí..si al día siguiente tiene que trabajar, intenta aguantar despierto todo lo posible. "Me lo pongo igualmente, aunque luego me quede dormido", admite entre risas.

El Mundial también se refleja en pequeños gestos que forman parte de la tradición de muchos aficionados. Este verano ha aprovechado el torneo para ampliar su colección de camisetas. Para él, vestir los colores de un equipo y seguir cada jornada del campeonato es parte de una experiencia que espera cuatro años para volver a vivir.

Cada partido tiene su escenario

Para Bego, el Mundial también supone cambiar la rutina durante unas semanas. Los horarios del torneo, especialmente complicados para los aficionados españoles, condicionan dónde y cómo disfruta de cada partido. Si los encuentros se disputan a una hora razonable, como las ocho, las nueve o las diez de la noche, elige un bar para compartir la experiencia con amigos o familiares. En cambio, cuando el balón empieza a rodar de madrugada, prefiere quedarse en casa.

La elección no es casual. Para ella, el ambiente es una parte fundamental del espectáculo. "En un bar es más divertido porque hay ambiente y se vive de otra manera", explica. Sin embargo, esa preferencia cambia cuando llega el momento de apoyar a la selección española. En los partidos importantes de la 'Roja' opta por seguir el encuentro desde casa. "Prefiero estar más atenta y no perderme ningún detalle. Si es otro partido que me interesa menos, entonces el bar es el mejor sitio".

Como tantos otros aficionados, reconoce que durante el Mundial es el fútbol el que acaba marcando el ritmo de su vida. Las reuniones con amigos, las cenas o cualquier otro plan terminan adaptándose al calendario de la competición.

Cada salida para ver un encuentro supone un gasto aproximado de unos diez euros, principalmente en alguna consumición, aunque asegura que el Mundial no modifica demasiado sus hábitos de consumo.

Su pasión por el fútbol también se refleja en la colección de camisetas que guarda en casa. Conserva la roja con la que España conquistó la Eurocopa de 2012, este año ha sumado la nueva equipación blanca de la selección y, además, tiene una camiseta de Ecuador, otra de las selecciones por las que siente especial cariño.

Pero si hay algo con lo que se queda de cada Mundial no son los goles ni los resultados, sino el ambiente que se crea alrededor del torneo. "Lo más bonito es que el deporte termina uniendo a muchísima gente, incluso a personas que normalmente no siguen el fútbol. Durante un Mundial todo el mundo acaba sentado delante de una pantalla". Para ella, esa capacidad de reunir a familias, amigos e incluso a aficionados ocasionales es lo que convierte al Mundial en un evento diferente a cualquier otra competición deportiva.

El supermercado también juega el Mundial

Pero el efecto del mundial no se queda en las casas o los bares...También llega a los supermercados, donde el comportamiento de los consumidores cambia conforme avanza el torneo. Aunque las ventas generales no experimentan un gran crecimiento, sí hay determinados productos cuya demanda aumenta de forma evidente en los días de partido.

Un trabajador de un supermercado explica que el artículo estrella durante estas semanas son las camisetas de la selección española. "Sin duda, es lo que más estamos vendiendo durante el Mundial", asegura.

Pero no es el único cambio que perciben desde el establecimiento. En las horas previas a los encuentros de España también aumenta la compra de bebidas y aperitivos, un reflejo de las reuniones que muchos aficionados organizan para seguir los partidos desde casa. "Se nota que viene más gente acompañada y que hacen compras más grandes porque quedan con familiares o amigos para ver el fútbol", comenta.

Y con ese aumento de la demanda, las grandes empresas también adaptan su estrategia comercial. Durante el campeonato han puesto en marcha promociones en refrescos, cerveza, snacks y productos relacionados con la selección española, aprovechando un torneo que, cada cuatro años, también se convierte en un impulso para el consumo.

Los bares, el otro estadio del Mundial

Pero si hay un sector que lo vive con intensidad en el de la hostelería. Cada partido de España supone una oportunidad para llenar terrazas y barras, y muchos establecimientos notan cómo el fútbol se convierte en un motor para el negocio. Es el caso del bar, Marcelo Trujillo, camarero, asegura que el torneo ha traído un incremento de clientes respecto a la actividad habitual.

"Aproximadamente la clientela ha aumentado entre un 30 y un 50 %", explica. Aunque reconoce que el verano ya es una época fuerte para el sector, tiene claro que es la selección española la que realmente marca la diferencia. "El partido que más ingresos genera siempre es el de España. Ahí sí se nota que viene mucha más gente que cuando juegan otras selecciones".

Ese interés también se refleja en las reservas. Mientras que para encuentros de otras selecciones apenas reciben llamadas, cuando juega la Roja las mesas se ocupan con antelación. "Siempre que juega España nos llaman para reservar", comenta.

Ni siquiera el día de la semana altera demasiado la afluencia. Tanto si el partido se disputa entre semana como en fin de semana, el local mantiene prácticamente el mismo ambiente. Solo el horario influye ligeramente, ya que los encuentros más tempranos suelen verse afectados por las altas temperaturas del verano.

Con el bar lleno, la cerveza se convierte en la gran protagonista de la barra, acompañada de refrescos, tapas y montaditos, los productos más demandados durante los partidos. Ese aumento de clientes obliga al equipo a hacer un esfuerzo extra. "Tenemos que ser tres personas y al final nos organizamos entre nosotros. Hay momentos en los que cuesta, pero conseguimos sacar el servicio adelante", explica Marcelo.

El resultado se refleja en la caja. Dependiendo de la importancia del encuentro, calcula que la facturación del negocio aumenta entre un 20 y un 30 %, confirmando que, para muchos bares, el Mundial no solo se juega sobre el césped, sino también al otro lado de la barra.

Un fenómeno que va mucho más allá del fútbol

Las cifras de audiencia, las ventas en supermercados, los bares llenos y las agendas reorganizadas demuestran que el Mundial es mucho más que un campeonato deportivo. Durante unas semanas, el balón se convierte en el centro de la conversación y consigue reunir a familias, amigos y hasta a quienes el resto del año apenas prestan atención al fútbol.

Quizá por eso el éxito del torneo no solo pueda medirse en goles o en espectadores. También se mide en terrazas llenas, en camisetas que vuelven a salir del armario, en compras de última hora antes del pitido inicial y en esos mensajes que se repiten una y otra vez: "¿Dónde vemos hoy el partido?". Porque cada cuatro años, el Mundial vuelve a demostrar que es capaz de detener la rutina de un país entero durante noventa minutos.