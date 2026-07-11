Mundial 2026 | Argentina - Suiza: horario y dónde ver en TV el partido de cuartos de final

Argentina y Suiza ponen el broche a los cuartos de final en un duelo donde los argentinos parten como favoritos y donde buscaran no sufrir tanto como ante Cabo Verde y Egipto

Argentina y Suiza cierran la ronda de cuartos de final con un partidazo que viviremos en el Estadio Kansas City, o Arrowhead Stadium, su verdadero nombre como estadio que acoge los partidos de los Kansas City Chiefs de la NFL, que decidirá al último semifinalista de este Mundial 2026.

Argentina llega a la cita tras sufrir pero remontar ante Egipto, en un duelo no exento de polémica por las quejas egipcias sobre el arbitraje del francés Letexier. Los de Scaloni tiraron de orgullo y amor propio para levantar un 0-2 en el tramo final del partido y poder seguir adelante en su defensa del título.

No menos exigente fue el partido anterior ante Cabo Verde, en el que necesitó una prórroga para derrotalar. Dos partidos extenuantes y con jugadores acalambrados como Cristian Romero o Facundo Medina, Scaloni debe evaluar si repite once o refresca posiciones, entre las que se encuentra el puesto de ariete, que en octavos ocupó Julián Álvarez en detrimento de Lautaro Martínez.

Por su parte, Suiza firmó un empate sin goles contra Colombia pero fue mejor en la tanda de los penaltis, donde el sevillista Rubén Vargas anotó el lanzamiento decisivo para meter a su país en cuartos de final de un Mundial por primera vez en 72 años, después la Copa del Mundo que organizó en 1954. De esta forma, si logran vencer a Argentina sería la primera vez que se metería en unas semifinales de la Copa de Mundo.

Día y hora: ¿Cuándo se juega el Argentina - Suiza de cuartos de final?

El último partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre los actuales campeones del mundo y Suiza se disputa este sábado 11 de julio en Kansas City, aunque en España será ya en la madrugada del domingo 12 de julio, pues la hora fijada son las 3:00 horas de la mañana en nuestro territorio.

Televisión e Internet: ¿Dónde se puede ver el Argentina - Suiza de cuartos de final?

El choque entre argentinos y suizos se podrá seguir en directo a través de la plataforma de pago de DAZN, pero también tienen la opción de verlo gratis ya que La1 de RTVE ofrecerá el encuentro en directo y en abierto para todos los telespectadores de nuestro país, así como a través de RTVE Play. Recuerden que también podrán estar informados de todo lo que acontezca en el partido entre Argentina y Suiza a través de nuestra web, www.estadiodeportivo.com, donde le llevaremos todo el análisis y las reacciones de los protagonistas.