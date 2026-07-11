Scaloni estalla por las acusaciones de ayudas a Argentina: "No existen"

Lionel Scaloni responde sobre las críticas y las supuestas ayudas arbitrales a la Selección Argentina en el Mundial 2026. El técnico aseguró que, con el VAR y la tecnología actual, "no existe" ningún favoritismo, defendió las decisiones arbitrales y admitió que el equipo utiliza esos cuestionamientos como una motivación

La vigente campeona del mundo llega a semifinales como favorita para muchos y con Messi liderando, sin embargo también se ha escuchado comentarios como que 'va a ganar de nuevo la copa porque está amañado el torneo' o incluso que 'hasta que ha llegado a cuartos de final le ha tocado los enfrentamientos mas fáciles'. A todo esto Lionel Scaloni ha salido en defensa de su selección para cuestionar esas versiones que apuntan a un supuesto favoritismo hacia la albiceleste en el Mundial 2026.

Estos comentarios no son solo del Mundial, forman parte de la historia que acompaña a Argentina cuando juega grandes competiciones. Sobretodo se ha abierto el debate después de que Argentina jugara contra Egipto. Pero estas críticas se usan y se tienen en cuenta como un incentivo para afrontar con mas determinación cada partido.

"En el 86 también decían que nos favorecían. O sea, no viene de ahora. Desde que tengo uso de razón, Argentina siempre anima el torneo y, de alguna manera, se utiliza para demostrarle a los jugadores que hay gente que no quiere que Argentina gane", expresó el entrenador.

Para el técnico campeón del mundo, es lógico que una selección protagonista despierte sentimientos en contra y a favor, aunque considera que Argentina siempre ha tenido mucha mayor repercusión que otras. "Habrá gente que no quiere que ganen otras selecciones, pero a lo mejor hay bastante más gente que no quiere que ganemos nosotros y lo tenemos en cuenta".

El VAR, clave para descartar favoritismos

Scaloni fue tajante al momento de hablar del arbitraje y defendió el funcionamiento del VAR como una herramienta que minimiza los errores y evita cualquier posibilidad de favorecer deliberadamente a un equipo. "Con el VAR hoy es muy difícil que te ayuden. No existe eso de las ayudas. Como estamos en el fútbol, en 2026, con toda la tecnología, es imposible. Al final, las reglas están y son claras".

Un gol anulado al conjunto africano por una infracción previa sobre Lisandro Martínez fue de lo que más se está hablando y el entrenador no quería dejarlo a un lado dando su versión. "A Lisandro le pisaron el pie, poco, mucho o apenas, pero es falta. No hay otra lectura", sostuvo, defendiendo la decisión arbitral y descartando que existiera margen para otra interpretación.

El impacto de las redes sociales

Pero con esto de las nuevas tecnologías, muchas de las polémicas se hacen más grande por el impacto que tienen las redes sociales, donde cualquier acción termina generando un debate mucho mayor que en otras épocas.

"No hay ningún favoritismo. Es más un fenómeno de las redes. Hoy cualquier cosa chiquita se termina haciendo grande", explicó el seleccionador.

Pero para Scaloni las criticas están lejos. Para el equipo las críticas es una fuente que les sigue motivando día a día a ser mejor y enseñar cuánto valen. "Lo utilizamos como una especie de rebelión para que jueguen aún mejor", explicó, dejando en claro que el grupo transforma los cuestionamientos externos en un estímulo competitivo.

Según el entrenador, los futbolistas son conscientes de todo lo que se dice alrededor de la Selección, aunque intentan enfocarse exclusivamente en el rendimiento dentro del campo de juego.

El desgaste de los viajes y el calendario

Más allá del debate arbitral, Scaloni también se refirió a otro aspecto que considera determinante en el Mundial: los largos desplazamientos entre sedes y el poco tiempo de recuperación entre partidos.

El entrenador destacó que Argentina se vio beneficiada por haber terminado primera de su grupo, lo que redujo la cantidad de viajes respecto a otras selecciones; pero si hubieran salido segundos hubieran conocido todo Estados Unidos, de este a oeste, de norte a sur, e incluso Canadá.

En esa línea, recordó las complicaciones logísticas que puede provocar un simple traslado y cómo eso afecta directamente el descanso de los futbolistas.

Finalmente, volvió a reclamar una revisión del calendario del torneo y pidió que las fases decisivas cuenten con más días de recuperación.

"En el final del Mundial los partidos tendrían que estar más separados. No me voy a cansar de decirlo. El descanso es fundamental y los viajes cuentan, aunque después muchos digan que no", concluyó.

Argentina se enfrentará este sábado a Suiza con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y volver a conseguir la copa del mundo.