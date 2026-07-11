Noruega - Inglaterra: alineaciones probables, horario, canal y dónde ver en TV hoy el partido de cuartos de final del Mundial 2026

El combinado de Stale Solbakken y Thomas Tuchel apuntan a elegir a sus mejores jugadores para afrontar los cuartos de final del Mundial 2026, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium

Noruega e Inglaterra se ven las caras hoy en los cuartos de final del Mundial 2026. El Hard Rock Stadium medirá las fuerzas de dos equipos dispuestos a alcanzar las semifinales de este torneo de selecciones. Los de Stale Solbakken llegan tras eliminar sorprendentemente a Brasil en octavos gracias a un doblete de Haaland. Por su parte, el combinado de Thomas Tuchel viene de dejar fuera a una de las anfitrionas, México, por 2-3.

Noruega desafía a Inglaterra: Haaland lidera a la gran revelación del Mundial 2026

La selección de Noruega está siendo una de las sorpresas en este Mundial 2026, eliminando a Costa de Marfil y Brasil en las rondas anteriores. Además, el nivel de Haaland está siendo determinante en este torneo de selecciones, firmando hasta la fecha siete goles en cuatro partidos. El jugador del Manchester City se quedó sin minutos en la derrota ante Francia, con el objetivo de recuperar físicamente para el tramo final.

Por ello, el combinado dirigido por Stale Solbakken viene dispuesto a dar un golpe sobre la mesa ante Inglaterra, que es una de las favoritas a llegar a la final del Mundial 2026. El rendimiento de Noruega está siendo clave en tareas ofensivas, pero también a nivel defensivo, pese a los nueve goles que ha encajado en cinco encuentros. La presencia de Nyland volverá a estar en el foco para frenar a uno de los mejores delanteros como es Kane.

Inglaterra se aferra a sus estrellas para eliminar a Noruega

Inglaterra también llega con armas suficientes al partido ante Noruega, pese a las diferentes bajas con las que cuenta Thomas Tuchel, como son las de Henderson, Livramento y Quansah, que recibió dos encuentros de sanción por su tarjeta roja ante México. Además, Guehi, Reece James y Declan Rice son dudas de última hora, por lo que el seleccionador alemán podría cambiar algunas piezas en su once inicial para el choque de hoy.

Sin embargo, las miradas estarán puestas en las estrellas de Inglaterra, que viene de sufrir la baja de Henderson. Jugadores como Kane, Bellingham, Rashford o Gordon deben dar un paso al frente en el día de hoy para ver a los de Thomas Tuchel en semifinales, dónde esperará Argentina o Suiza. El delantero del Bayern de Múnich lleva ya tres encuentros seguidos viendo puerta, por lo que espera prolongar la racha.

¿A qué hora se juega el partido? Noruega - Inglaterra

El Noruega - Inglaterra de cuartos de final del Mundial 2026 ya tiene un horario fijado, que es el siguiente: 23:00 en horario peninsular y 22:00 en Canarias, de este sábado once de julio.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Noruega - Inglaterra

El Noruega - Inglaterra se podrá ver en DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra. Por otro lado, cabe la opción de seguirlo a través del móvil, desde las apps de DAZN y Movistar Plus+ son las opciones.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Noruega - Inglaterra

Además, el Noruega - Inglaterra podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Hard Rock Stadium, desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Ståle Solbakken y el de Thomas Tuchel, que vienen de ganar a México en octavos.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Noruega - Inglaterra, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el Hard Rock Stadium. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, Stale Solbakken y Thomas Tuchel, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre noruegos e ingleses.

Alineaciones probables de Noruega e Inglaterra

Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Lysaker, Wolfe, Sander Berge, Patrick Berg, Odegaard, Schjelderup, Haaland, Nusa.

Inglaterra: Pickford, Spence, Stones. Konsa, O'Reilly, Eze, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.