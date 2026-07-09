Palo para la Inglaterra de Thomas Tuchel antes de medirse a Noruega

El combinado inglés ha conocido este jueves la sanción de dos encuentros del lateral derecho Jarel Quansah tras ver la roja en el encuentro ante México. No volvería hasta una hipotética final el próximo 19 de julio y se perderá el choque ante los noruegos y una posible semifinal

Inglaterra no lo tendrá sencillo este próximo sábado para superar a una de las grandes revelaciones del Mundial como es Noruega. El combinado dirigido por el alemán Thomas Tuchel tratará de dejar en la cuneta al cuadro que comanda el delantero Haaland y que con sus goles dejó fuera del Mundial a la Brasil de Ancelotti, Neymar y Vinicius.

Pero Inglaterra ha recibido este jueves una mala noticia al conocer que el lateral derecho Jarel Quansah no podrá estar ante Noruega y en caso de superar los cuartos de final, en semifinales al ganador del choque entre Argentina y Suiza. La FIFA ha confirmado la sanción de dos partidos tras ser expulsado en octavos de final ante México.

La sanción de Jarel Quansah rompe los esquemas de Inglaterra

La FIFA fue tajante en el comunicado en el que informaba de la confirmación de la sanción de Jarel Quansah: "La sanción se cumplirá en el(los) próximo(s) partido(s) de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA", apuntaba el escrito del organismo futbolístico.

La expulsión de Jarel Quansah se produjo en el encuentro de octavos de final entre México e Inglaterra que terminó con triunfo para los de Thomas Touchel por 2-3. En el minuto 53, una entrada del lateral derecho de Inglaterra sobre un jugador de México terminó con la decisión de expulsión por parte del colegiado del choque, Alireza Faghiani. El jugador de 23 años que pertenece al Leverkusen desde que llegó el pasado verano procedente del Liverpool, vio desde el banquillo los dos primeros partidos de la fase de grupos de Inglaterra ante Croacia y Ghana. Debutó en la última jornada ante Panamá y fue titular por segunda vez frente a México en octavos de final.

Thomas Tuchel habla con uno de sus ayudantes durante el partido ante México

Inglaterra llega con varias dudas al partido ante Noruega

Es una baja importante para Thomas Tuchel en el lateral derecho, en el que perdió antes del comienzo del torneo a Tino Livramento y está pendiente de Reece James, que sigue con programas individualizados de entrenamiento por unas molestias en los isquiotibiales tras jugar los dos primeros encuentros del Mundial como titular. Tampoco está disponible el centrocampista Jordan Henderson, que se pierde lo que resta de Mundial por una fractura en el brazo izquierdo tras tropezarse al saltar una valla publicitaria al final del encuentro contra México de hace cuatro días.

Por tanto Inglaterra y más concretamente su técnico Thomas Tuchel, tratará de encontrar soluciones tras confirmarse la sanción de Jarel Quansah por dos partidos. El lateral derecho se perderá los cuartos de final y en caso de que los ingleses pasen, tampoco podría estar en una hipotética semifinal en la que Inglaterra se medirá al vencedor del duelo de cuartos entre Argentina y Suiza.