Francia - Marruecos, en directo el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre el combinado de Didier Deschamps y el de Mohamed Ouahbi, el primero de los cuartos de final del Mundial 2026

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Francia y Marruecos , correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.

Facundo Tello será el encargado de arbitrar el Francia - Marrueco s, que estará acompañado por las bandas de Juan Pablo Belatti y de Gabriel Chade.

A la espera de conocer los onces de Francia y Marruecos , por aquí dejamos las posibles alineaciones de Deschamps y Ouahbi:

¡Peligro en las calles de París por el partido de esta noche! La ciudad se blinda con restricciones importantes

Entra Doué por Barcola y finalmente no sale de inicio Tchouaméni, que no pudo jugar ante Paraguay pero hoy sí está en el banquillo.

El duelo entre Francia y Marruecos reeditará el vivido en Catar 2022. En esa ocasión, Francia se impuso por 2-0 y pasó a la final ante Argentina.

En unos minutos saltarán al terreno de juego los jugadores de Francia y Marruecos a realizar ejercicios de calentamiento...

El Gillete Stadium , en perfecto estado para uno de los mejores partidos de este Mundial

Francia y Marruecos abren en el día de hoy los cuartos de final del Mundial 2026. El Gillete Stadium será testigo de uno de los mejores partidos de esta ronda, que dará comienzo a las 22:00 (hora española). Los de Didier Deschamps llegan tras un pleno de victorias en lo que llevamos de este torneo de selecciones. Por su parte, el combinado de Mohamed Ouahbi viene tras golear a Canadá en los octavos con un contundente 0-3.

Bajas significantes en el Francia - Marruecos del Mundial 2026

En este sentido, Francia llega con la posible baja de Tchouameni, al menos en el once titular. El jugador del Real Madrid fue una de las ausencias en el choque ante Paraguay de octavos de final. Sin embargo, tras ser parte del entrenamiento ayer miércoles, todo parece indicar que el centrocampista tendrá minutos en el día de hoy, pero seguramente saliendo desde el banquillo, a la espera de la decisión tomada por Didier Deschamps.

Por otro lado, Marruecos afronta el duelo ante Francia son bajas importantes como las de Aguerd y Abde, que no han podido ni participar incluso en el Mundial 2026. Además, Saibari, recientemente fichado por el Bayern de Múnich, se lesionó en el partido frente a Canadá del pasado sábado y será otra de las ausencias para Mohamed Ouahbi en el día de hoy, que podría optar por la opción de Rahimi en la punta de ataque.

Didier Deschamps: "Respeto enorme a Marruecos y solo podrá quedar uno"

Por su parte, Didier Deschamps ofreció sus valoraciones en la previa del encuentro: "Cada equipo cuenta con sus armas. Respetamos a Marruecos y no estamos de fiesta ni nada por el estilo. Respeto enorme a Marruecos y solo podrá quedar uno. No sé lo que se ha grabado, pero no hay un jolgorio excesivo ni fiesta. También podemos sacar imágenes de algún jugador llorando, pero siempre respetamos al rival".

Además, más allá de la polémica con la designación arbitral del Francia - Marruecos, Didier Deschamps apuntó que "no hay errores arbitrales, los errores los comenten los jugadores. Todo depende de qué lado estés y de qué equipo eres. Todo se puede interpretar y no merece la pena pensar en lo que pasó hace cuatro años. Espero que haya el menor número de errores".

Mohamed Ouahbi: "Estamos haciendo todo lo posible para ganar"

Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, fue muy claro en rueda de prensa analizando el encuentro frente a Francia: "Cuando dicen que hemos tenido un torneo exitoso, no me gusta. Las evaluaciones deben hacerse al final. Estamos haciendo todo lo posible para ganar, no vamos a escuchar a quienes dicen: ‘Lo que han hecho ya es bueno, Francia es la favorita’. No caeremos en esa trampa".

Mohamed Ouahbi afirmó que ante Francia "saldremos a jugar para llegar a las semifinales, como si estuviéramos contra las cuerdas. No hay premios. El único premio es ganar la Copa. Nuestros puntos fuertes son los que nos ha traído de vuelta aquí en comparación con hace cuatro años. Evolucionamos y Francia también. Somos mejores que en 2022, las dos federaciones trabajan bien y se nota".

Por otro lado, desde París temen por el partido de hoy entre Francia y Marruecos debido a los posibles altercados que se pueden dar durante el choque y, sobre todo, una vez finalizado, dependiendo del resultado. Además, habrá lugares emblemáticos de la ciudad que impidan el paso, como son los Campos Eliseos y Trocadero. Cabe recordar que desde el 7 de julio está prohibido el uso, transporte y posesión de fuegos artificiales.

Estos lugares son los Campos Eliseos y Trocadero.

Polémica con el árbitro designado para el Francia - Marruecos

Por último, Facundo Tello será el encargado de arbitrar el Francia - Marruecos, que estará acompañado por las bandas de Juan Pablo Belatti y de Gabriel Chade. Además, Darío Herrera será el cuarto colegiado y Cristian Navarro será el asistente de reserva. Esto ha levantado polémica e indignación en el país galo, al ser todos del mismo país, Argentina, algo que no ha ocurrido hasta el momento en el Mundial.