Indignación en Francia por la designación arbitral de la FIFA para el partido contra Marruecos

La FIFA ha asignado un equipo arbitral íntegro argentino para el duelo ante Marruecos del Mundial y en Francia hablan de "descaro" y "guasa" en plena tensión tras el polémico partido de Argentina ‑ Egipto

La FIFA ha hecho oficial la designación arbitral para el encuentro que enfrentará a Francia y Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026. Tras ello, desde el país galo han mostrado su indignación al comprobar que los elegidos son argentinos: "La FIFA es una descarada", destaca RMC Sport en uno de sus artículos. De esta manera, Facundo Tello será el árbitro principal, que estará acompañado de Juan Pablo Belatti y de Gabriel Chade.

Además, Darío Herrera será el cuarto colegiado y el Cristian Navarro estará de árbitro asistente. Por ello, es la primera vez que toda la designación son de un mismo país, como en este caso de Argentina. El Francia - Marruecos viene precedido del polémico arbitraje entre el combinado de Scaloni y Egipto, con un gol anulado, dos posibles penaltis y diferentes decisiones que acabaron victoria de la selección Albiceste.

Francia estalla por la designación arbitral contra Marruecos

El Mundial romperá con un registro que no se ha dado hasta la fecha, como es el hecho de que los cinco colegiados elegidos para un encuentro sean del mismo país. Además, de RCM Sport, otros medios en Francia, como Le Figaro, han querido valorar la designación arbitral para el partido frente a Marruecos: "La FIFA tiene guasa" o "dada la rivalidad franco-argentina, resulta sorprendente".

Por el contrario, cabe recordar que ayer martes fue un colegiado francés, François Letexier, el que dirigió el encuentro entre Argentina y Egipto, aunque las decisiones polémicas mantienen a Egipto como principal perjudicada, tal y como denunciaron tras el partido futbolistas como Ziko o el propio seleccionador, Houssam Hassan: "Fuimos superiores a Argentina, pero hubo factores externos que influyeron en el resultado".

Los jugadores de Francia echan balones fuera: "Esto no cambia nada"

Por otra parte, diferentes jugadores de Francia no han decidido crear más polémica en torno a la designación arbitral: Upamencano, un fijo para Didier Deschamps, ha comentado que no va a "concentrar en quién es el árbitro. Nunca hacemos eso, nos vamos a concentrar en Marruecos". Jean-Philippe Mateta, que está teniendo protagonismo en el Mundial desde el banquillo, apuntó que "esto no cambia nada. Estamos concentrados".

Otros como Robin Risser, portero suplente en Francia y titular en el Lens, alabó a los colegiados designados para arbitrar en el Mundial 2026 y no caer en la trampa o en la indignación que transmiten desde el país galo: "No hay que caer en la paranoia. Si los árbitros están ahí es porque tienen el nivel para esta competición". Por ello, queda esperar a lo que ocurra mañana desde las 22:00 (hora española) en el Gillete Stadium.

Facundo Tello, en el punto de mira de Francia

En cualquier caso, Facundo Tello estará en el principal foco del partido entre Francia y Marruecos, dónde la tensión no faltará como acostrumbran unos cuartos de final del Mundial 2026. Los de Didier Deschamps vienen de un encuentro caliente ante Paraguay en octavos, dónde se llegaron a pitar hasta 24 faltas a lo largo del choque. Pese a ello, vieron tarjeta amarilla Barcola, Kone y Michael Olise, todos procedentes del país galo.

Francia se enfrentará a su primer gran encuentro en este torneo en cuanto a rival se refiere, tras verse las caras anteriormente con Paraguay, Suecia, Noruega, Irak y Senegal, en fase de grupos. Jugadores como Mbappé, Olise o Dembélé deberán dar de nuevo un paso adelante en uno de los mejores partidos hasta la fecha en el Mundial, con el recuerdo de la edición de 2022, con la derrota de Marruecos en semifinales.

Marruecos, por su lado, llega con la importante baja de Saibari, que ha sido anunciado recientemente como nuevo jugador del Bayern de Múnich. El combinado de Ouahbi buscará el billete a semifinales del Mundial sin Saibari, un jugador que viene de sorprender firmando tres goles en este torneo, además de sin la presencia de Abde y Aguerd. Francia cuenta con la duda de un Tchouaméni que no pudo vestirse de corto frente a Paraguay.