Saltan las alarmas en Marruecos: Saibari, estrella del Mundial y nuevo fichaje del Bayern, se lesiona en pleno partido

El nuevo jugador del Bayern de Múnich, líder de Marruecos y una de las estrellas de esta Copa del Mundo, cae lesionado en pleno partido y hace saltar las alarmas con sus lágrimas en el banquillo

Marruecos está jugando contra Canadá para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo africano ya dejó grandes sensaciones en el último Mundial y en este van por el mismo camino, con algunos de los jugadores más destacados de esta edición. Ismael Saibari ha sido uno de los nombres propios, convirtiéndose en una auténtica estrella en todos los partidos que ha disputado y disparando el interés de los grandes clubes de Europa. Tanto es así que ha fichado por el Bayern de Múnich en pleno mundial, pero ahora saltan todas las alarmas con su lesión en pleno partido.

El centrocampista de Marruecos ha tenido que abandonar el terreno de juego tan sólo 20 minutos después de iniciar este choque, dejando a su país muy tocado al perder a una de sus piezas principales y desatando la preocupación del Bayern de Múnich, a la espera de conocer el alcance de su lesión.

Alerta en el Mundial 2026 por la lesión de Ismael Saibari con Marruecos

El equipo que dirige Mohamed Ouahbi ha demostrado poder plantar cara en esta competición y amenaza con llegar a las rondas finales de esta competición. Sin embargo, en su enfrentamiento contra Canadá han sufrido una baja importantísima que pueden pagar muy cara. Ismael Saibari, el que ha sido uno de los jugadores clave para sus victorias, se ha lesionado en tan sólo 20 minutos.

El centrocampista se ha tirado al suelo y ha mostrado signos visibles de dolor, lesionándose en este choque de octavos del mundial y teniendo que ser cambiado en el minuto 20. Una lesión muscular que le ha dejado llorando en el banquillo, a la espera de conocer la gravedad de este dolor en el muslo.

Saibari se lesiona en el Marruecos contra Canadá y el Mundial 2026 pierde a una de sus estrellas

Marruecos busca el gol contra Canadá cuando ha sufrido un golpe muy duro. El que está siendo su mejor jugador y su máximo goleador, se tiró al suelo y ha sido incapaz de continuar en el campo debido a una lesión muscular, que ya enciende todas las alarmas.

Preocupación en el Bayern de Múnich con la lesión de su fichaje estrella

Esta lesión, que parece grave por las lágrimas del jugador y los signos de preocupación del banquillo marroquí, no sólo preocupan al país, también al Bayern de Múnich. El equipo alemán confirmó hace un par de días el fichaje de una de las estrellas de esta Copa del Mundo, firmando cuanto antes a uno de los jugadores más codiciados de esta edición. Sin embargo, ahora esperan con nervios el parte médico de Saibari, esperando que no comprometa su rendimiento como jugador antes de ponerse por primera vez la camiseta del club