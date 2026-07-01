Oficial: El Bayern de Múnich ficha a Saibari, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026

El equipo alemán hace oficial el fichaje de Ismael Saibari, uno de los jugadores clave de Marruecos y una auténtica joya que ha salido a relucir en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está siendo el escenario perfecto para que varios jugadores irrumpan con fuerza en el panorama internacional y revolucionen el mercado de fichajes. Uno de los nombres más destacados de esta edición está siendo Ismael Saibari, pieza clave de Marruecos en el centro del campo y ya nuevo fichaje del Bayern de Múnich, que se refuerza para la próxima temporada con uno de los nombres propios de esta competición por países.

El jugador del PSV, a sus 25 años da un salto de calidad y ficha por uno de los equipos más destacados de Europa, demostrando que un mundial es la competición perfecta para llamar la atención de los grandes clubes a nivel internacional. Ahora, junto a su país, peleará en los octavos de final contra Canadá, después de derrotar a Países Bajos para seguir en la lucha por el título.

El Bayern de Múnich confirma el fichaje de una de las joyas del Mundial 2026

El Bayern de Múnich da el golpe en pleno mundial y confirma el fichaje de Ismael Saibari, uno de los nombres más destacados en lo que va de mundial. Lo han hecho este mismo miércoles 1 de julio, días después de que Marruecos lograse derrotar a Países Bajos para meterse en los octavos de final. El centrocampista saldrá del PSV camino a la Bundesliga, firmando un contrato que le ata al equipo alemán hasta junio de 2031.

El jugador de 25 años decide así su futuro durante la celebración del Mundial y apuesta por el Bayern, aunque tenía varios pretendientes intentando fichar a una de las joyas de esta competición. Finalmente, Saibari pondrá rumbo a la Bundesliga por 50 millones de euros.

Saibari da el salto en el Mundial 2026 y ficha por el Bayern de Múnich

Su gran actuación con Marruecos ha permitido que Saibari multiplique su popularidad y con ello el interés de varios grandes clubes, aunque ya ha escogido su futuro, que estará ligado al Bayern durante las próximas tres temporadas. "Desde niño sueñas con firmar por un club como el FC Bayern. Todo el mundo sabe que es uno de los clubes más grandes del mundo. El FC Bayern lucha cada temporada por los títulos más importantes, como la Champions League, y yo quiero ganar aquí tantos títulos como sea posible" explica el centrocampista en el comunicado oficial con el que han dado a conocer su fichaje.

Los números de Saibari en el Mundial que han permitido su fichaje por el Bayern

Marruecos ha conseguido destacar en los primeros partidos del Mundial y Saibari ha tenido mucha culpa, anotando y siendo decisivo en todos los enfrentamientos. El jugador de 25 años ya acumula 34 partidos internacionales, en los cuáles ha marcado 12 goles. En este Mundial 2026 anotó en el empate 1-1 frente a Brasil, marcó el gol de la victoria en el 1-0 contra Escocia y sumó otro tanto en el triunfo 4-2 ante Haití, además de no fallar en el penalti decisivo en la tanda contra Países Bajos, lo que les ha dado el pase a octavos.