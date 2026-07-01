Yeremy Pino rompe su silencio sobre su lesión con España en el Mundial: "Sentía que algo dentro de mí estaba yendo mal"

El delantero español da su versión sobre la lesión que sufrió en el partido contra Uruguay en el Mundial 2026, que le va a impedir competir con la selección española en este torneo

La Selección española está teniendo varios contratiempos que pueden complicar sus opciones en el Mundial 2026. España consiguió derrotar a Uruguay en su último choque de fase de grupos y así pasar como primera en la clasificación del Grupo H, que le permite tener un camino "más sencillo" en la lucha por el título. Sin embargo, las duras entradas de los jugadores de la 'Celeste' costaron dos lesiones caras al equipo de Luis de la Fuente.

Nico Williams, que ya llegaba tocado, y Yeremy Pino, sufrieron golpes fuertes que les van a impedir ser una parte clave de 'la Roja' en esta competición. En el caso del jugador del Crystal Palace, ha roto su silencio y ha explicado cómo vivió él este choque en el campo que le ha derivado en una lesión que probablemente le impida jugar con España en este mundial.

Yeremi Pino analiza la lesión que ha sufrido con España en el Mundial 2026

El extremo derecho español sufre un esguince acromioclavicular derivado por un fuerte choque con Rodrigo Bentancur, que ocurrió en el partido entre España y Uruguay, en el que el equipo de Luis de la Fuente se impuso por 0-1. Una lesión que necesita entre 3 y 6 semanas de baja para su recuperación, lo que hace imposible que el jugador del Crystal Palace esté disponible para competir con la selección. Por ello, días después, el delantero de la selección española se pronuncia sobre cómo vivió este momento.

Yeremy Pino culpa la agresividad de los jugadores de Uruguay tras sufrir una lesión que le deja sin Mundial

“No me esperaba que fuera tan agresivo el golpe. Él (Juan Betancur) da un paso más fuerte para chocar y yo pienso en poner la mano y si hay ‘faltita’ me tiro, pero me pasó un camión por delante" explica Pino sobre el golpe que sufrió en el último partido de la fase de grupos, en el que muchos jugadores de la selección española y Luis de la Fuente criticaron la actitud de los uruguayos, que aplicaban "excesiva dureza" en sus faltas y entradas.

"En el suelo sentí que no podía más, sentía que algo dentro de mí estaba yendo mal. El doctor me dijo si podía aguantar, el míster también me lo pidió y el instinto me dijo: ‘aguanto’" añade el jugador canario, que terminó el partido a pesar de llevarse un golpe que le ha causado una lesión. Un ejemplo del compromiso que tiene la convocatoria española de luchar por esa segunda estrella para el país. Aunque eso sí, poco podrá hacer Yeremy Pino para luchar por el título.