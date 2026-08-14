Respuesta del Rayo Vallecano al interés del Sevilla por Jorge de Frutos

En la mesa de José Ignacio Navarro por si traspasan a Rubén Vargas, el Rayo Vallecano tiene las ideas muy claras con el extremo derecho, también en la mira del Villarreal

El Sevilla prepara el terreno por si llega la oferta esperada por Rubén Vargas para realizar una otra venta en verano que descongestione aún más si cabe la economía sevillista y el margen salarial y permita apuntalar la plantilla en la recta final del mercado.

Con el último subidón de su valor, hasta los 15 millones de euros por su notable actuación en el Mundial, el Sevilla, que empezó el verano con sus expectativas en dicha cifra, esperaría ahora percibir alrededor de 20 kilos, si bien, a día de hoy, no ha llegado ninguna propuesta que convenza a los dos partes.

Mientras tanto, José Ignacio Navarro tantea el mercado para cubrirse las espaldas con un sustituto y, según trascendió ayer, los nervionenses habrían puesto los ojos en un objetivo ambicioso al haber preguntado, según As, por Jorge de Frutos, extremo de 29 años que pertenece al Rayo Vallecano.

El Sevilla preguntó por De Frutos y el Rayo ha sido rotundo

En este sentido, la dirección deportiva habría movido ficha contactando con su entorno y con el club madrileño para interesarse por su situación, a sabiendas de que se trata de un futbolista muy cotizado, con una tasación por parte de Transfermarkt de 12 millones de euros tras haberla multiplicado por tres la temporada pasada.

No obstante, el Sevilla y los otros equipos que le siguen la pista han recibido una respuesta rotunda desde Vallecas que convierten, salvo giro mayúsculo, en inviable esta opción para los blanquirrojos para cubrir el hueco que dejaría Rubén Vargas en el caso de salir.

Y es que, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2028, el de Navares de Enmedio es considerado una pieza fundamental en los planes del nuevo proyecto rayista, liderado por el entrenador Beñat San José, y no hay ninguna intención de dejarlo salir este verano.

Solo lo dejaría salir por una oferta fuera de mercado

No en vano, el Rayo tiene la sartén por el mango en este asunto por varias razones, pues le quedan dos años de vinculación por delante, no necesita vender para cuadrar sus cuentas y su cláusula de rescisión asciende a 50 millones de euros.

Las ventas de Nobel Mendy al Hull City y la de Pep Chavarría al Chelsea, por un montante total que, entre fijo y variables, supera los 45 millones de euros, eliminan cualquier tipo de urgencias financieras en Vallecas, por lo que no están obligados a hacer caja con De Frutos.

Por ende, solo estarían abiertos a venderlos si llegara una oferta de fuera de mercado que, lógicamente, el Sevilla se encuentra en disposición de realizar independientemente de lo que cobrara por Vargas en caso de traspasarlo.

ESTADIO Deportivo señaló ayer jueves que el entorno del futbolista ve muy poco viable esta opción en clave nervionense por la postura del Rayo, que también complica las intenciones de otro club interesado como el Villarreal, que igualmente se ha interesado en su búsqueda de un sustituto para Ilias.