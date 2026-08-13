Marcelino vuelve a la rueda del mercado como relevo de un técnico español

El asturiano continúa sin equipo tras su salida del Villarreal a la finalización de la campaña 25/26 y el Olympiacos le ha puesto en el punto de mira como recambio de José Luis Mendilibar junto a Eder Sarabia

El futuro de José Luis Mendilibar en Olympiacos está en el aire y el club griego ha comenzado a manejar alternativas para su banquillo. Entre ellas aparece con fuerza el nombre de Marcelino García Toral, que se encuentra sin equipo después de poner fin a su etapa en el Villarreal CF y que vuelve a estar en el radar de un importante club europeo.

La dirección deportiva del conjunto heleno estudia el perfil del técnico asturiano como posible relevo si finalmente decide prescindir del entrenador vasco.

La información ha sido adelantada por el periodista Matteo Moretto y sitúa al extécnico groguet entre las opciones que maneja Olympiacos, que también contempla a otro entrenador español, Eder Sarabia. Por el momento no existe una decisión definitiva sobre Mendilibar, pero la corriente evidencia que el club ya está valorando un posible recambio en el banquillo.

Mendilibar, en la cuerda floja pese a sus títulos

La situación resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta el extraordinario rendimiento que ofreció Mendilibar desde su llegada a Grecia. El técnico de Zaldibar aterrizó en Olympiacos en noviembre de 2024, con la temporada ya comenzada, y consiguió transformar al equipo hasta conquistar la Conference League, el primer título europeo de la historia del conjunto griego.

Su segundo curso también fue sobresaliente. Olympiacos consiguió hacerse con la Liga, la Copa y la Supercopa de Grecia, además de lograr el regreso a la Champions League. Tres títulos nacionales y uno europeo convirtieron al entrenador español en una figura muy querida por la afición.

Sin embargo, ya se sabe que el fútbol vive instalado en la inmediatez y los resultados más recientes han cambiado su situación. Olympiacos no consiguió levantar ningún trofeo la pasada temporada y el golpe definitivo ha llegado con la eliminación en la fase previa de la Champions League ante el NEC Nimega. El resultado ha generado dudas dentro de la entidad y también críticas por el estilo de juego del equipo.

Mendilibar tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que cualquier decisión de la directiva tendría que valorar también el coste de una posible salida. Además, el equipo heleno todavía no ha iniciado su participación en la Super League griega, cuyo estreno está previsto para el 22 de agosto.

Marcelino, una opción de prestigio para Olympiacos

En ese contexto emerge la figura de Marcelino García Toral. El entrenador asturiano dejó el Villarreal al finalizar la pasada temporada después de que ambas partes no alcanzaran un acuerdo para prolongar su vinculación. Su salida del conjunto groguet no ha reducido ni mucho menos su prestigio en el mercado, al contrario.

Tras su segunda etapa en La Cerámica, Marcelino volvió a demostrar su capacidad para construir equipos competitivos y consiguió clasificar al Villarreal para la Champions League por segunda temporada consecutiva. Anteriormente había logrado también grandes resultados con Valencia y Athletic Club, además de su paso por otros banquillos españoles.

Ese currículum explica que su nombre haya aparecido en diferentes quinielas desde que quedó libre. Tras su salida del Villarreal, Marcelino ha sido relacionado con clubes como la Roma y el Eintracht de Frankfurt, mientras que también surgieron opciones fuera de Europa.

También fue relacionado con una selección. La Federación Turca de Fútbol planteó una profunda reestructuración tras quedarse fuera del Mundial 2026 y el nuevo proyecto incluía un cambio de cromos en el cuerpo técnico con la incorporación de un perfil de entrenador con experiencia internacional, capacidad de gestión de vestuario y prestigio europeo. El nombre de Marcelino apareció como principal candidato a su banquillo y encajaba a la perfección si se producía la salida de Vincenzo Montella. Sin embargo, esta opción tampoco cristalizó.

En esta línea, lo último que trascendió sobre su futuro fueron unos contactos con el Al Ahli saudí, que llegó a avanzar con fuerza para intentar convertirle en su entrenador, una operación que se presentó como una de las alternativas más importantes para su futuro. Ahora es Olympiacos el club que vuelve a colocarle en el escaparate.

El entrenador que siempre ha mirado hacia la Premier

La gran incógnita será conocer hasta qué punto la propuesta griega puede seducir a Marcelino. El técnico de Villaviciosa ha dejado claro en varias ocasiones que tiene una asignatura pendiente en su carrera: entrenar en la Premier League.

El asturiano reconoció en una intervención en un podcast de la Cadena SER que, antes de retirarse, le gustaría vivir esa experiencia. "Tuve muchas opciones de ir a la Premier hace ya bastantes años, pero siempre fui bastante reacio por diferentes circunstancias, sobre todo por las familiares, pero creo que ahora es el momento. Cuando va avanzando tu carrera profesional te gustaría ser partícipe de un reto y experimentarlo. Ahora tengo esa ilusión de experimentar ese reto porque creo que además lo haríamos muy bien. Me motiva, me ilusiona tener esa posibilidad".

En su argumentación, señaló a Pep Guardiola, Mikel Arteta, Andoni Iraola o Unai Emery como ejemplos del éxito de los entrenadores españoles en Inglaterra.

Ese deseo, por tanto, condiciona cualquier análisis sobre su futuro. El técnico no parece tener prisa por aceptar cualquier propuesta y, después de haber construido un importante prestigio en España, escogerá el proyecto que mejor encaje con sus aspiraciones deportivas y económicas.

Sarabia, la otra alternativa española

Marcelino no es el único entrenador español que figura en los planes de Olympiacos. El conjunto griego también ha puesto sobre la mesa el nombre de Éder Sarabia, recientemente desvinculado del Elche. El técnico bilbaíno consiguió mantener al conjunto ilicitano en Primera División después de una temporada de altibajos y decidió abandonar el cargo una vez cumplido el objetivo para tomarse un periodo de descanso y recuperar tiempo con su entorno.

Su perfil representa una alternativa muy diferente a la de Marcelino, pero comparte con el asturiano el conocimiento del fútbol español y una apuesta por entrenadores con capacidad para desarrollar proyectos.

Olympiacos aún no ha tomado una decisión

Por el momento, el futuro de Mendilibar continúa abierto. La entidad griega no ha comunicado que vaya a prescindir del técnico y su extraordinario legado reciente juega a su favor. Sin embargo, la eliminación europea y las dudas generadas estos últimos meses han provocado que Olympiacos empiece a mirar al mercado.

Marcelino aparece así como uno de los candidatos si finalmente se produce el cambio. El asturiano, mientras tanto, espera una oportunidad que esté a la altura de sus aspiraciones. Olympiacos puede ofrecerle un proyecto competitivo y la posibilidad de volver a disputar competiciones europeas, pero el sueño de la Premier League continúa siendo una prioridad declarada para uno de los técnicos españoles más cotizados del mercado.