Los planes inmediatos de Marcelino: "Me motiva poder entrenar en la Premier"

El exentrenador del Villarreal se está tomando un tiempo de asueto en el que hará la mudanza a Asturias, se irá de vacaciones y retomará las clases de inglés; no descarta volver a trabajar a corto plazo pero admite que quiere hacerlo en Inglaterra y que en España tiene muy limitadas sus opciones por su caché

Marcelino García Toral continúa examinando sus mejores opciones para volver a entrenar tras terminar sus días como técnico del Villarreal CF. Mientras tanto, está disfrutando de unas semanas de vida relajada, descansando después de tres años de trabajo de máxima exigencia.

Está en época de decidir

El ya extécnico del Villarreal fue el invitado en el podcast 'Mano a mano', de la Cadena SER, donde reveló algunos de los planes de su futuro inmediato tras su paso por el banquillo de La Cerámica. El asturiano no descarta empezar la temporada en un nuevo equipo, pero se lo está tomando con calma a la hora de decidir dónde irá. "Para nosotros es más fácil entrenar que elegir".

Mudanza, vacaciones y clases de inglés

El míster asturiano parece decidido a tomarse un descanso, aunque no pierde de vista el mercado ya que no quiere dejar pasar demasiado tiempo sin volver a trabajar. A sus 60 años, asegura que todavía le quedan años en los banquillos, pero se lo quiere tomar con mucha calma.

"Ahora estoy con la mudanza a Asturias. Tengo muchas ganas de estar un tiempo allí con mi gente y mis amigos. Después nos iremos seguro de vacaciones y ya cuando pase julio y agosto, si es que no volvemos a entrenar, tomaré clases de inglés".

Su siguiente destino, Inglaterra

El entrenador de Careñes tiene entre ceja y ceja trabajar en Inglaterra. "Me gustaría entrenar en la Premier League".

Este deseo le viene acompañando desde hace ya mucho tiempo. "Tuve muchas opciones de ir a la Premier hace ya bastantes años, pero siempre fui bastante reacio por diferentes circunstancias, sobre todo por las familiares, pero creo que ahora es el momento. Cuando va avanzando tu carrera profesional te gustaría ser partícipe de un reto y experimentarlo. Ahora tengo esa ilusión de experimentar ese reto porque creo que además lo haríamos muy bien. Me motiva, me ilusiona tener esa posibilidad".

En su confesión, Marcelino admite que tuvo varias opciones de ir a la Premier League allá por el año 2010. "Tuve varias. Me llegaban y siempre las rehuía".

Exige un club de alto nivel porque se lo ha ganado

En cuanto al proyecto que elegirá, el asturiano recuerda que, "con toda humildad", se ha ganado "un estatus" dentro del fútbol. "Llevamos desde 2013 con objetivos altos repetidos.

En este sentido, hizo una mención especial a su primera etapa en el club amarillo. "Llegamos a Villarreal en 2013 con el equipo en Segunda División a siete puntos del ascenso, el equipo ascendió directamente, al año siguiente fue a Europa, jugó semifinales de Copa por primera vez en su historia, al año siguiente fuimos a Europa, al año siguiente jugamos semifinales de Europa League y quedamos cuartos", recuerda el míster de Villaviciosa.

Limitaciones para elegir en España

Del mismo modo, Marcelino admite que en España tendría muy limitado, a priori, los clubes en los que podría recalar. "A día de hoy sí. Yo estimo que Madrid es imposible, Barça es imposible y Atlético de Madrid también. Es muy difícil. Tienen que juntarse muchos astros. Yo me encuentro capacitado para cualquier reto, pero soy consciente de que hay un determinado nivel al cual no puedo acceder".