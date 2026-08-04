Mateu Alemany gana la partida al Villarreal cerrando un fichaje del Levante

El Atlético de Madrid adelanta al 'Submarino' y pesca un fichaje de futuro en el cuadro granota: Edgar Alcañiz, centrocampista de 21 años, jugará en el Madrileño tras cerrar su salida del Ciutat de Valencia

El Villarreal CF pierde la carrera por una de las jóvenes promesas que tenía en su agenda. El Atlético de Madrid ha tomado la delantera y ha cerrado, a falta de oficialidad, la incorporación de Edgar Alcañiz, centrocampista de 21 años propiedad hasta ahora del Levante UD. El futbolista valenciano jugará la próxima temporada en el Atlético Madrileño para continuar con su progresión en Primera Federación.

La dirección deportiva colchonera gana esta vez la partida al Villarreal en la pugna por un futbolista de lo más prometedor que había despertado el interés del 'Submarino', siempre atento a la hora de incorporar futbolistas de una progresión notable. La operación se habría cerrado con la carta de libertad para Alcañiz, aunque el Levante se reserva variables vinculadas a derechos y al cumplimiento de determinados objetivos deportivos.

El Atlético se adelanta al Villarreal

La dirección deportiva rojiblanca, encabezada por Mateu Alemany, llevaba tiempo buscando opciones para reforzar el centro del campo del filial. Las salidas de Javi Serrano y Martín Bellotti habían dejado un hueco importante en la medular del Atlético Madrileño y Alcañiz encaja en el perfil de futbolista que busca el club: joven, con experiencia en categorías profesionales y margen para seguir creciendo.

El interés del Villarreal por el jugador convertía la operación en una oportunidad especialmente atractiva. El 'Submarino' también había seguido de cerca la evolución de un futbolista que ha pasado prácticamente toda su vida deportiva en la cantera del Levante y que llegó a debutar con el primer equipo granota en Segunda División.

Finalmente, será el Atlético el que pueda disfrutar de su talento. Según informa el diario As, el interés rojiblanco ha cristalizado y lo tiene ya muy avanzado para completar su incorporación, que está pendiente únicamente de que los clubes hagan oficial el acuerdo.

El equipo amarillo deja pasar una oportunidad de futuro en el mercado nacional en favor de un Atlético que incorpora a coste reducido a un centrocampista con experiencia pese a sus 21 años.

Una vida en la cantera del Levante

Natural de Sueca, Edgar Alcañiz llegó siendo un niño a la estructura del Levante y fue superando las diferentes categorías hasta convertirse en uno de los futbolistas con mayor proyección de la cantera granota. Su capacidad para interpretar el juego, la inteligencia táctica y su buen manejo de balón le permitieron llamar la atención del primer equipo.

El centrocampista debutó en Segunda División en mayo de 2023 ante el Real Oviedo y posteriormente continuó alternando el filial con la dinámica profesional. Además, fue internacional con España en categorías inferiores, una muestra más del potencial que se le atribuía desde las categorías formativas.

Durante la pasada temporada salió cedido al Cartagena, donde pudo disfrutar de una mayor continuidad y acumular experiencia en Primera Federación. Alcañiz disputó 29 encuentros de Liga y otros dos de Copa del Rey, aunque no consiguió participar directamente en ningún gol.

El Villarreal tendrá que mirar a otra opción

La salida del Levante supone ahora un nuevo paso en la carrera de un futbolista que todavía tiene margen para convertirse en una pieza importante del fútbol profesional. El Atlético Madrileño ha sido el lugar elegido para ello, un proyecto que pretende competir por la zona alta de Primera Federación y servir de trampolín hacia el primer equipo.

Para el Villarreal, mientras tanto, la operación obliga a cambiar de objetivo en una posición en la que también se encuentra rastreando el mercado. El club castellonense había puesto sus ojos en Alcañiz, pero finalmente ha sido el Atlético de Madrid el que ha ganado la partida.

El futbolista se reencontrará además en el filial rojiblanco con Carlos Giménez, otro jugador formado en la cantera del Levante que emprendió el mismo camino el pasado verano. Dos productos de la academia granota coincidirán ahora en Majadahonda con la intención de seguir creciendo y acercándose al fútbol de élite