Álex Forés ultima su salida definitiva: oferta aceptada del Sporting y Leganés a la espera

El delantero valenciano, en su último año de contrato, tiene varias propuestas de Segunda División y se ha dado unos días para decidir; el club sportinguista se acerca a un acuerdo con el Villarreal por una cantidad cercana al medio millón de euros; el anuncio de su marcha y destino no debería demorarse más allá de esta semana

Salvo sorpresa mayúscula, Álex Forés se perfila como el siguiente en salir y probablemente será el último jugador del primer equipo del Villarreal CF que abandonará la entidad este verano. En su caso, lo hará de forma definitiva. El delantero valenciano tiene los días contados como futbolista amarillo después de que tanto el club como el propio jugador hayan asumido que lo mejor para ambas partes es separar sus caminos.

Con contrato hasta junio de 2027, una elevada competencia en la delantera y sin sitio en los planes de Iñigo Pérez, todos han acordado que lo mejor es encontrar un traspaso beneficioso.

Y pretendientes no le faltan. El último en tomar posiciones es el Sporting de Gijón, que en las últimas horas ha intensificado los contactos para tratar de hacerse con sus servicios. Según informa La Nueva España, el conjunto rojiblanco ya tiene un principio de entendimiento con el Villarreal por una cantidad cercana al medio millón de euros, cifras que encajan con las pretensiones que la entidad castellonense viene trasladando a los clubes interesados.

Tal y como informó ESTADIO Deportivo, el Villarreal exige una cantidad superior a los 500.000 euros, además de variables y un porcentaje de una futura venta, para desprenderse del atacante. Ahora, el Sporting trabaja en la fórmula definitiva para intentar cerrar una operación que considera prioritaria para completar su ataque.

El Sporting toma ventaja, pero Forés aún debe decidir

El acercamiento al acuerdo entre clubes no significa todavía que la operación esté cerrada. La última palabra corresponde al propio Álex Forés, que se ha dado unos días para estudiar las diferentes propuestas que tiene encima de la mesa y elegir el proyecto que considere más adecuado para recuperar el protagonismo perdido.

A sus 25 años, el delantero busca precisamente esa continuidad. Su última temporada en el Real Oviedo fue muy discreta, hasta el punto de disputar únicamente 19 partidos y alrededor de 450 minutos, con una sola titularidad. El conjunto carbayón tenía una opción de compra cercana al millón de euros, pero finalmente no la ejecutó.

El futbolista regresó al Villarreal con la necesidad de encontrar un destino en el que pueda volver a sentirse importante. Y en Gijón ven precisamente esa oportunidad. La salida de Dubasin ha dejado una vacante en el ataque del Sporting y Forés es uno de los perfiles que más convencen a la dirección deportiva.

José Riestra, presidente ejecutivo y responsable deportivo del Sporting, reconocía este martes que las conversaciones por el delantero avanzan. "La idea es incorporar al delantero lo antes posible, hay varias partes involucradas, vamos por un buen camino y ojalá antes de que termine la semana lo tengamos cerrado y poder arrancar de cara al inicio de la próxima temporada".

El Leganés no se rinde y está dispuesto a esperar

El Sporting ha ganado posiciones, pero no es el único candidato. El Leganés lleva tiempo detrás del delantero y sigue muy atento a la situación. De hecho, el conjunto pepinero ya estuvo cerca de hacerse con sus servicios durante el pasado mercado de invierno.

Entonces existía un acuerdo entre Villarreal, Leganés y futbolista, pero el Real Oviedo decidió mantener a Forés hasta final de temporada al conservar una opción de compra. Ahora, el escenario es diferente y el conjunto madrileño está dispuesto a esperar para intentar volver a la carga.

El interés del Leganés tiene además un componente personal. Andrés Pardo, actual director deportivo pepinero, conoce perfectamente al futbolista de su etapa en la estructura del Villarreal y mantiene una buena relación con él. En Butarque consideran que Forés podría tener el protagonismo que necesita para recuperar su mejor versión.

Córdoba, Cádiz, Burgos y Mallorca también preguntaron

La lista de pretendientes es mucho más amplia. Córdoba, Cádiz, Burgos y Mallorca también han mostrado interés, mientras que el atacante ha recibido igualmente propuestas procedentes del extranjero, especialmente de Portugal. Incluso algún club de Primera División ha sondeado su situación.

El elevado número de candidatos demuestra que, pese a su última temporada, Forés mantiene un importante cartel en el mercado. En el Villarreal entienden que sus condiciones y sus antecedentes justifican la exigencia económica y no tienen intención de facilitar su salida gratuitamente.

El atacante todavía conserva el recuerdo de su gran temporada 2023/2024, cuando explotó con el Villarreal B en Segunda División. Marcó 16 goles en 39 partidos y se convirtió en uno de los delanteros más determinantes de la categoría. Después, su cesión al Levante terminó con otros cinco tantos y contribuyó al ascenso del conjunto granota a Primera División.

Una salida que el Villarreal ya daba por asumida

La última campaña frenó su progresión, pero no ha cambiado la consideración que existe sobre su potencial. En Villarreal creen que necesita un nuevo equipo y minutos para recuperar la confianza, mientras que el club quiere evitar que el futbolista llegue al último año de contrato sin una solución.

Por eso, el traspaso es la vía prioritaria. La situación contractual de Forés -solo le queda una temporada- hace que los clubes pretendientes intenten rebajar esas pretensiones superiores al medio millón de euros, pero la entidad amarilla considera que tiene suficiente mercado como para esperar.

Ahora es el Sporting quien parece haber tomado la delantera y quien trabaja para encontrar la fórmula que permita cerrar la operación. El Leganés mantiene la puerta abierta y el resto de candidatos no parecen estar en la pelea a estas alturas. Forés, mientras tanto, deshoja la margarita. Su decisión será la que determine la última salida del Villarreal este verano, la 17ª por cierto entre el primer equipo y el filial.