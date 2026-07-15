El siguiente en salir será Álex Forés: se decide entre cinco 'Segundas'

El delantero del Villarreal CF apunta a abandonar el club en los próximos días tras las salidas ya confirmadas de Jean Ives Valou, Ramón Terrats, Thiago Ojeda, Toni Tamarit y Víctor Moreno; Burgos, Córdoba, Sporting, Leganés, Mallorca y algún tapado más siguen de cerca su situación

El Villarreal continúa dando forma a su plantilla de cara a la temporada 2026/2027. A la espera de refuerzos que puedan llegar para sumar en el proyecto de Iñigo Pérez, el club está avanzando a marchas forzadas en el capítulo de salidas. Tras oficializar las marchas de Jean Ives Valou y Ramón Terrats al Getafe, Thiago Ojeda al Valladolid, Toni Tamarit al Alverca portugués y Víctor Moreno al Tenerife, el siguiente nombre que abandonará la disciplina amarilla es Álex Forés.

El delantero valenciano ha regresado a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza después de su cesión en el Real Oviedo, aunque su continuidad en el primer equipo se antoja muy complicada. El Villarreal entiende que el atacante necesita volver a tener continuidad para seguir creciendo y ya estudia la mejor fórmula para resolver su futuro antes del cierre del mercado.

El Burgos entra con fuerza en la carrera

En las últimas horas, el Burgos CF se ha convertido en el último club en sumarse a la puja por el delantero. La entidad castellana busca un referente ofensivo para su nuevo proyecto y considera que Forés reúne todas las condiciones para liderar su ataque en LaLiga Hypermotion.

El futbolista mantiene un importante cartel pese a una temporada discreta en el Carlos Tartiere y la competencia es mayúscula. El Burgos es consciente de que tendrá que imponerse en la negociación a varios rivales duros para convencer tanto al Villarreal como al propio jugador.

La dirección deportiva amarilla tampoco tiene intención de precipitar una decisión. El mercado aún tiene mucho recorrido y el club espera valorar todas las alternativas antes de cerrar la salida del atacante. El jugador ha entrado en su último año de contrato -termina en junio de 2027-, por lo que todo apunta a un traspaso definitivo antes que la negociación de un nuevo préstamo.

Mucha competencia por el delantero

El interés burgalés se une al de otros clubes que siguen muy de cerca la situación del futbolista durante las últimas semanas. El Córdoba CF continúa siendo uno de los equipos que más interés ha mostrado. Los andaluces ya intentaron incorporarlo durante el pasado mercado invernal y ahora han vuelto a preguntar por su situación.

También permanecen atentos Sporting de Gijón, Leganés y Mallorca, además de varios clubes de la Primera División portuguesa, que consideran al valenciano una oportunidad interesante de mercado. Esa amplia lista de pretendientes refleja que, pese a no haber disfrutado de continuidad el último curso, Forés sigue siendo uno de los delanteros con mayor atractivo entre los futbolistas que podrían cambiar de equipo este verano.

Un año complicado que no borra su potencial

La última temporada no fue la esperada para el delantero. Después de regresar del exitoso préstamo en el Levante, Forés volvió a salir cedido, en esta ocasión al Oviedo, aunque esta vez no consiguió hacerse un hueco ni tuvo la regularidad de antaño. Terminó el curso con escaso protagonismo.

La falta de minutos frenó una progresión que parecía disparada tras su brillante rendimiento en campañas anteriores, aunque dentro del fútbol profesional nadie duda de las condiciones que posee el atacante.

Con 25 años recién cumplidos, sigue siendo un delantero joven, con movilidad, capacidad para atacar los espacios y un perfil que encaja en muchos proyectos de Segunda División e incluso del extranjero.

Sus números siguen avalándole

Más allá de la última temporada, el historial reciente de Álex Forés continúa siendo uno de sus principales argumentos en el mercado. En la campaña 2023/2024 firmó 16 goles con el Villarreal B en Segunda División, convirtiéndose en uno de los delanteros más determinantes de la categoría. Posteriormente, durante su cesión en el Levante, fue una pieza importante en el ascenso del conjunto granota a Primera División, aportando cinco goles y un notable trabajo ofensivo durante la segunda vuelta del campeonato.

Ese rendimiento justifica las razones por las que varios clubes mantienen intacta su confianza en un futbolista que todavía tiene margen para recuperar su mejor versión.

El Villarreal sigue aligerando su plantilla

La salida de Forés supondría un nuevo movimiento dentro del intenso verano que está protagonizando el Villarreal. La dirección deportiva trabaja de forma paralela en la confección del primer equipo y del filial, al tiempo que continúa resolviendo la situación de numerosos futbolistas que regresaban de cesión o que no entraban en los planes deportivos.

La decisión definitiva todavía no está tomada, pero las conversaciones avanzan y el mercado continúa moviéndose alrededor del delantero. Con varios pretendientes sobre la mesa y el Villarreal abierto a encontrar la mejor solución para todas las partes, su futuro parece cada vez más lejos de La Cerámica.