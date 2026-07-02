Villarreal y Getafe negocian los traspasos de Ramón Terrats y Jean Ives Valou

El 'Submarino' trabaja en ambas operaciones paralelas que podrían aportar unos cuatro millones de euros a las arcas amarillas; la planificación grogueta se sigue centrando en el capítulo de salidas antes de abordar incorporaciones

El futuro de Ramón Terrats vuelve a apuntar hacia el Coliseum. Villarreal y Getafe mantienen negociaciones avanzadas para cerrar el traspaso del centrocampista catalán, una operación que, según adelanta la Cadena SER, podría resolverse en los próximos días. José Bordalás ha convertido al futbolista amarillo en una prioridad para reforzar el centro del campo azulón y el entendimiento entre las partes avanza a buen ritmo.

Terrats acaba de regresar a la disciplina del Villarreal después de finalizar su cesión en el Espanyol, donde no terminó de encontrar la continuidad esperada. Aunque disputó 31 partidos oficiales, apenas superó los 1.100 minutos de juego y cerró el curso con un gol y dos asistencias, unos registros que no convencieron al conjunto perico para ejecutar la opción de compra pactada.

Ahora, el centrocampista de 25 años vuelve a estar muy cerca del Getafe esperando encontrar una etapa muy distinta a la vivida en Cornellà. Allí ya sabe lo que es rendir al máximo nivel bajo las órdenes de Bordalás.

Bordalás insiste en recuperarlo

El técnico azulón considera que Terrats reúne las condiciones ideales para reforzar una medular que sufrirá importantes cambios este verano. Las salidas de Mauro Arambarri y Luis Milla han obligado al Getafe a acudir al mercado y el nombre del futbolista del Villarreal encabeza la lista de prioridades.

No es casualidad. Durante la segunda mitad de la temporada 2024/2025, Terrats firmó en el Getafe el mejor tramo de su carrera. Disputó 23 encuentros oficiales, anotó cuatro goles y se convirtió en una pieza imprescindible para Bordalás, que ahora quiere volver a contar con él en una temporada marcada por la participación azulona en la Conference League.

En el Villarreal tampoco se cierran a la operación. Aunque Iñigo Pérez valora su polivalencia, la elevada competencia en el centro del campo y la posibilidad de obtener un ingreso por un jugador que no parte como titular facilitan unas negociaciones que avanzan en la dirección adecuada.

El Espanyol no cambió su situación

La cesión al Espanyol debía servir para que Terrats recuperara protagonismo y regresara a La Cerámica con opciones de hacerse un hueco en la plantilla amarilla. Sin embargo, el paso por el conjunto blanquiazul dejó más sombras que luces.

El futbolista no terminó de asentarse como indiscutible y la opción de compra incluida en el préstamo quedó sin efecto al no cumplirse los objetivos establecidos en el acuerdo entre ambos clubes.

Con contrato todavía en vigor con el Villarreal por un año más (hasta junio de 2027), todas las partes entienden que un traspaso definitivo puede ser la mejor solución tanto para el jugador como para la entidad castellonense. La cifra oscilará entre los 2,5 y los 3 millones de euros. El Villarreal se reservará un porcentaje de una futura venta.

Valou también aparece en el mapa azulón

Las conversaciones entre Villarreal y Getafe no se limitan únicamente a Ramón Terrats. En las últimas horas también ha trascendido el interés del conjunto madrileño por Jean Ives Valou, una de las grandes promesas del filial amarillo.

Según informa Matteo Moretto, especialista en fichajes, ambos clubes también están negociando por Valou en una operación de traspaso paralela que se cifraría en una cantidad cercana al millón de euros.

El central costamarfileño renovó el pasado mes de enero su contrato con el Villarreal hasta junio de 2030 en pos de estimular su progresión después de consolidarse como uno de los futbolistas más importantes del Villarreal B.

Zurdo, con un gran poderío físico y una notable capacidad para anticiparse, Valou incluso llegó a debutar con el primer equipo la pasada temporada en la Copa del Rey.

Su reciente ampliación de contrato demuestra la confianza que existe en Miralcamp en su proyección, aunque el interés del Getafe confirma que su crecimiento tampoco está pasando desapercibido importantes clubes de Primera División. El Villarreal no quiere frenar su carrera y sabe que el jugador tiene mercado en equipos de la máxima categoría. Ahora bien, el 'Submarino' se reservará un porcentaje de futura venta del central de Abidjan.

La operación salida sigue avanzando

El posible adiós de Terrats es un mecanismo más del proceso de reajuste que está llevando a cabo el Villarreal en este mercado estival. El club está aparcando los fichajes por el momento y se está dedicando a dar salida a los jugadores con los que no parece contar.

Con la plantilla muy perfilada, el equipo amarillo afronta una temporada de lo más exigente entre LaLiga y la Liga de Campeones, trabajando ahora en encontrar acomodo a varios futbolistas que no tendrán un papel protagonista.

Ramón Terrats es uno de ellos. Y todo apunta a que volverá al lugar donde ofreció su mejor versión. Bordalás le espera con los brazos abiertos y las negociaciones entre Villarreal y Getafe avanzan para que el centrocampista vuelva a vestir de azulón, esta vez de forma definitiva.