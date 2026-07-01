Respuesta a las críticas al Betis por el fichaje de Facundo Bernal: "Es una apuesta con riesgo, pero buena"

Edgar Maciel, experto en el Fluminense, admite en ESTADIO Deportivo que el charrúa no ha evolucionado como se esperaba en Brasil, pero que alberga mucho potencial para hacerlo en Europa: "Pudo influirle la llamada bética en 2025"

El Betis ultima con Fluminense y con el futbolista los detalles para consumar la llegada de Facundo Bernal y convertirlo en el primer fichaje para el proyecto de Champions. Una operación que ha generado una oleada de comentarios en redes sociales por parte de aficionados béticos que cuestionan la idoneidad de invertir alrededor de ocho de millones de euros en un centrocampista que no ha ostentado la titularidad en el club brasileño.

Dudas a la que responde desde Río de Janeiro un especialista en Fluminense y que conoce a la perfección al futbolista charrúa, con un análisis honesto de la incorporación que está a punto de cerrar la entidad de La Palmera.

"Mucho potencial" para crecer en Europa

Así, Edgar Maciel, periodista y analista del prestigioso medio brasileño Globo, avala en ESTADIO Deportivo la decisión del Betis con Facundo Bernal pese a admitir que no ha terminado de responder a las expectativas en Fluminense. Y es que, al margen de su rendimiento en Brasil, gudianesco, considera que alberga un enorme potencial que podría desarrollar de mejor manera en Europa, señalando el motivo por el que no se ha ganado un sitio indiscutible en el once de Flu.

"Bernal es un jugador con mucho potencial, que lo tiene todo para mejorar en los próximos años, pero no ha logrado la evolución esperada en el Flu y quizá eso explique que nunca haya sido titular indiscutible aquí", apunta a esta redacción Maciel, que señaló la falta de continuidad en su juego durante su etapa en el Fluzao.

"El paso de Facundo Bernal por Fluminense ha sido muy irregular"

"En líneas generales, su paso por el Fluminense hasta ahora ha sido bastante irregular. Muy bien en algunos partidos, como, por ejemplo, ante el Inter de Milán en la Copa Mundial de Clubes, muy mal en otros. A principios de este año, parecía haber progresado bien y haberse convertido por fin en titular, pero se lesionó y, cuando volvió, no consiguió repetir sus buenas actuaciones. Tanto es así que volvió a ser suplente", asevera el experto en el club tricolor, que, con este contexto y por el montante de la operación, entiende el fichaje potencial del Betis como una apuesta, pero con visos de que salga bien.

"Creo que sí es una apuesta con riesgo, por el precio, pero una buena apuesta, porque Bernal tiene potencial para evolucionar y Europa me parece el lugar adecuado para ello", asegura Edgar Maciel, que opina que la irrupción del Betis en el mercado pasado, cuando también intentó su fichaje, podría haber influido en su rendimiento desde entonces.

Las virtudes de Facundo Bernal y lo que puede aportar al Betis

"Desde las primeras noticias sobre el interés del Betis, allá por 2025, me da la impresión de que tiene la mente puesta en ese traspaso. Y quizá ese haya sido uno de los motivos por los que no ha conseguido evolucionar en el Flu", indica a este medio el periodista brasileño, que destaca las principales virtudes del pivote de Montevideo.

"Es un jugador con buen pase largo y mucha garra, y que también tiene llegada, pues aunque no haya marcado goles con el Flu, ha estado a punto de hacerlo en varias ocasiones", explicó Maciel, convencido de que el salto al Betis puede resultar muy positivo para Facundo Bernal.