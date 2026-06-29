El Betis encarrila su primer fichaje para la 26/27: Facundo Bernal

Tras el traspaso de Sergi Altimira, el club verdiblanco ha alcanzado un principio de acuerdo con Fluminense por el centrocampista charrúa, con el que negocia los flecos de su nuevo contrato como paso final

Tras cerrar el traspaso de Sergi Altimira, el Betis ha atado a su primer fichaje para la próxima temporada de cara a reforzar el centro del campo al alcanzar un principio de acuerdo por Facundo Bernal.

De ese modo, el club verdiblanco ha pactado las condiciones verbalmente con Fluminense para el traspaso del centrocampista charrúa y ahora, como apunta ABC, negocia con el futbolista para cerrar definitivamente una operación que persiguen en Heliópolis desde hace tiempo. Y es que Manu Fajardo ya lo intentó el pasado verano con una propuesta de siete millones de euros rechazada por Flu.

El montante del acuerdo alcanzado con Fluminense por Facundo Bernal

Así, en este periodo estival ha subido su propuesta hasta los 8,5 millones de euros, cantidad en la que, a priori, se habría cerrado un traspaso en el que el club brasileño ser reservaría un porcentaje del pase de cara a futuras ventas.

Con el sí del Flu, el Betis le ha ofrecido un contrato de larga duración al charrúa, con el que quedan por resolver flecos pendientes, como el salario y los extras por rendimiento. Negociación que no debe tardar en resolverse, pues, como ya apuntó ESTADIO Deportivo, el de Montevideo hace tiempo que desea dar el salto a Europa en las filas heliopolitanas.

Este domingo, el entorno de Facundo Bernal no desmentía en ESTADIO Deportivo la oferta que se había filtrado en Brasil y mandaba la 'patata caliente' al Betis mientras se avanzaba en las conversaciones para su fichaje.

Pasaporte italiano y oportunidad de una futura plusvalía

A sus 22 años, el valor de Facunda Bernal se ha incrementado de manera pronunciada en el último año, pues ha pasado de dos millones en junio de 2025 o los seis kilos actuales, por lo que se encuentra en pleno crecimiento. De hecho, esta es una de las razones por la que los verdiblancos se han decidido finalmente por el charrúa, pues confían en que su cotización siga subiendo en el Betis para obtener plusvalía con un futuro traspaso.

También es un aliciente el hecho de que cuenta con pasaporte italiano, por lo que no ocupa plaza de extracomunitario y otorga más margen al Betis de cara a esta planificación.

Facundo Bernal disputó la temporada pasada un total de 1.008 minutos repartidos en 18 partidos con un saldo de dos asistencias, condicionado por una lesión que le obligó a perderse un mes de competición. Sin ser titular indiscutible, ha sido importante en Flu y en Brasil destacan su paso al frente y preparación para dar el salto ya al Viejo Continente.