'Chimy' Ávila ya habla como jugador de Independiente y Tonny Sanabria ocupa el hueco de Bakambu

El rosarino pasa reconocimiento satisfactoriamente con el 'Rojo' de Avellaneda y sólo resta la oficialidad, mientras que Internacional de Porto Alegre, que no llegó a un acuerdo con el internacional congoleño, incorpora finalmente a otro ex bético como el ariete paraguayo de la Cremonese

Dos delanteros ex béticos encuentran acomodo en este ecuador del mes de agosto, mientras que otro sigue deshojando la margarita. De esta forma, a falta solamente de la oficialidad, el 'Chimy' Ávila habla ya como jugador de Independiente de Avellaneda, con el que se ha comprometido por dos años. Mientras tanto, el Internacional de Porto Alegre, que hace unos días desechó la opción de incorporar a Cédric Bakambu, que sigue buscando como agente libre un destino a sus 35 años, se ha decantado por otro ariete con pasado verdiblanco, Tonny Sanabria, aprobando la Cremonese su salida a coste cero a cambio de mantener el 50% de sus derechos por si hay futura venta.

"Agradecido a Boca, Central y muchos más que se han interesado en mí"

"La verdad es que muy bien, esperando ya conocer a los compañeros, ponerme al hilo. Ya saben que es un proceso, pero bueno, de estar, como el temperamento mío dice siempre, presente y estar ya para jugar, pero bueno, hay que llevarlo poco a poco", apuntaba Ezequiel Ávila a las puertas del centro médico donde se ha sometido este martes al reconocimiento antes de firmar por el 'Rojo', admitiendo que le hace ilusión volver a casa: "La gana siempre está. Uno, como argentino, siempre quiere volver. Estoy contento y trato de disfrutarlo al máximo".

Sobre las otras ofertas vecinas que manejó, el atacante fue elegante: "Agradecido a que equipos como Boca, Central y muchos, la verdad que no dejemos a nadie afuera, se hayan interesado en mí. Eso es algo muy bonito y quiere decir que las cosas, cuando estuve en otro país, las hice bien, ¿no?". Finalmente, se ofreció a jugar en banda o en punta, destacando por qué eligió Independiente y su corta charla con su nuevo míster, Jackson Viera: "Fue un trabajo en conjunto con mi familia, con mis representantes y todo junto. Pudo ser también otro equipo".

Aventura brasileña para el guaraní, no para el franco-congoleño

En otro orden de cosas, a Tonny Sanabria se le espera este miércoles en Porto Alegre para rematar los trámites (empezando por el reconocimiento médico) previos a su fichaje por el Internacional, que descartó hace unos días por cierto al también ex del Real Betis Cédric Bakambu (que ahora suena para Vasco da Gama). El paraguayo rescinde con la Cremonese, que no recibirá una cantidad en concepto de traspaso pese a haber pagado 2,5 millones de euros por él al Torino el verano pasado, pero se ahorra su salario y retiene el 50% del pase en pos de una futura venta del punta de 30 años, que firma hasta el 31 de diciembre de 2029.