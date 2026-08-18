Natan se muestra tajante sobre su posible fichaje por el Barcelona: "Vamos a dejar eso claro"

El central brasileño reafirma su compromiso con el Real Betis, asegurando ante la cámara de ESTADIO Deportivo que sólo piensa en "empezar bien la temporada" y disfrutar de un curso con la UEFA Champions League como principal atractivo

Ha elegido un 'outfit' con una gorra en la que se lee 'Nueva Era' pero tiene muy claro que a su actual etapa en el Real Betis le quedan muchos capítulos gloriosos por escribir. Natan de Souza es uno de los principales activos económicos de la plantilla verdiblanca y una de las mejores opciones de cazar una de esas plusvalías que la entidad necesita cazar para poder darle el último arreón a la planificación en estas últimas dos semanas del mercado estival de fichajes. Sin embargo, el central brasileño no tiene la más mínima intención de moverse.

ESTADIO Deportivo viene contando puntualmente que Natan está ansioso por poder jugar la UEFA Champions League con el Real Betis, que son tan grandes sus ganas de seguir creciendo como verdiblanco que incluso se le hicieron eternas las vacaciones y que aún más larga se le ha hecho la pretemporada. Este martes, el ex del SSC Napoli ha expresado eso mismo ante la cámara de Juanjo Ponce a la salida de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

La tajante respuesta de Natan al ser preguntado por el interés del Barcelona

"Con muchas ganas, con muchas ganas de empezar bien". Eso ha comenzado explicando Natan, quien amablemente ha parado su coche a la salida de las instalaciones de Los Bermejales, después del entrenamiento matinal del Real Betis para preparar el debut liguero del próximo viernes ante la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (jornada 2 de LaLiga EA Sports).

El zaguero ha atendido las peticiones de fotos o autógrafos de los aficionados que le esperaban y, de paso, ha aprovechado para cerrar de un portazo ante los rumores que vienen situándole de manera insistente como futuro fichaje del FC Barcelona. "¿El Barça? No, yo tengo contrato con el Betis, soy feliz aquí y quiero estar aquí, vamos a dejar eso claro", ha manifestado Natan, muy agradecido con el apoyo que le muestra la afición. "Eso es lo más importante", ha añadido mientras retomaba la marcha.

"Es cierto que el Barcelona está interesado en Natan, pero no hemos recibido ninguna oferta oficial”, reveló recientemente André Cury, el representante del propio Natan y persona muy bien relacionada con el club catalán -lleva también a Vitor Roque y ha llegado a trabajar para la secretaría técnica-. "Estudiaremos todo lo que se presente que sea beneficioso para todos, jugadores y club", se limitó a responder al respecto Manu Fajardo en una de las presentaciones de este verano.

No sólo ha sonado el Barcelona. Además,desde la Premier League ha sido tanteado por numerosos clubes animados por su indiscutible potencial, su amplio margen de crecimiento teniendo en cuenta que sólo tiene 25 años y la relativa facilidad de ofrecer plusvalía a un Betis que ejerció el pasado verano los nueve millones de euros de la opción de compra firmada en el contrato de cesión firmado con el Nápoles en el verano de 2024 y que le ha puesto un precio de 40 millones de euros.