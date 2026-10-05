Sin suerte para Sevilla y Betis en el sorteo de Copa del Rey

En el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, los de García Plaza y los de Pellegrini no tuvieron la fortuna de poder medirse a rivales andaluces como Lebrijana o Recreativo de Huelva. Los de Nervión se medirán al vencedor del Sporting Hortaleza - Atlético Güímar y los verdiblancos al CDA Navalcarnero

La Copa del Rey ha vivido este lunes el sorteo de su primera ronda con un total de 112 equipos participantes a falta de que se decidan las dos últimas eliminatorias previas. El Atlético Unión Güímar- Sporting Hortaleza que se suspendió por incidentes en la previa y el AE Prat - San Rafael por imposibilidad del equipo visitante para viajar por inclemencias meteorológicas.

En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas también estuvieron presentes las dos bolas de los equipos sevillanos de LaLiga Sports como son Sevilla y Real Betis. Apuntamos a los equipos de Primera porque desde División de Honor, la Balona, equipo de la provincia hispalense, más concretamente de la localidad de Lebrija, también estuvo presente en el sorteo. Los encuentros de esta primera ronda de Copa del Rey se disputarán entre el 27 y el 29 de octubre.

El rival del Sevilla en la primera ronda de la Copa del Rey

El sorteo de Copa del Rey para esta primera ronda siguió el criterio de proximidad por lo que el cuadro dirigido por García Plaza, que ha despertado ilusión en el arranque de LaLiga, se podía medir al decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, CDA Navalcarnero, a la UB Lebrijana y al vencedor del duelo pendiente entre Sporting Hortaleza y el Atlético Güímar.

Tras el pertinente sorteo, el Sevilla tendrá que esperar a la resolución de la eliminatoria del Sporting Hortaleza, de la comunidad de Madrid y el Atlético Güímar de Tenerife. El duelo terminó en la ida en tierras chicharreras con triunfo para los tinerfeños por un ajustado 1-0. Por lo tanto los de Nervión, a pesar de que el sorteo prima la proximidad geográfica, podría tener que desplazarse a Tenerife.

El rival del Real Betis en la primera ronda de la Copa del Rey

El Real Betis, por razones más que evidentes, tenía como posibles rivales en esta primera ronda de la Copa del Rey a los mismos que el eterno rival. Los de Pellegrini, el último campeón hispalense de este torneo, iniciarán la disputa del torneo del KO para repetir la gesta de 2022 en La Cartuja. El Real Betis se medirá en esta primera ronda de Copa del Rey al conjunto madrileño del Navalcarnero, encuadrado en el grupo 5 de Segunda RFEF.

Palmarés de Sevilla y Betis en la Copa del Rey

El Sevilla no levanta una Copa del Rey desde el año 2010 cuando venció al Atlético de Madrid por 2-0. Con ese título, los de Nervión sumaron su quinta Copa del Rey aunque la de 1935 fue durante la República y la del 1939 y 1948 se denominaron Copa del Generalísimo. En el caso del Real Betis, los verdiblancos han levantado la Copa del Rey hasta en tres ocasiones, siendo las dos últimas en el siglo XXI (2005 y 2022).