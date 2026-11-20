La expresidenta de la Junta de Andalucía presume de una pasión verdiblanca heredada de su padre y su abuelo, reconoce que sufre como nadie los enfrentamientos ante el Sevilla y confía en Isco para llevarse el triunfo

Hay sentimientos que se heredan y que acompañan toda una vida. El de Susana Díaz por el Real Betis es uno de ellos. La expresidenta de la Junta de Andalucía es bética desde que tiene uso de razón, una pasión que le viene de familia y que ha ido transmitiendo también a sus hijos. Tanto es así que, como ella misma reconoce, en su casa hay más carnés del Betis que del PSOE. "El Betis en casa es una religión", asegura en una entrevista concedida a ABC de Sevilla a pocas horas de una nueva edición del derbi sevillano.

Susana Díaz, en un mitin del PSOE / R. S.

Su sentimiento verdiblanco tiene raíces profundas. No es una afición adquirida con el paso de los años ni una cuestión de conveniencia. Su padre jugó en los escalafones inferiores del conjunto heliopolitano y su abuelo era uno de esos aficionados que recorrían todos los campos acompañando al equipo. Ella, mientras tanto, ya estaba abonada cuando apenas tenía tres o cuatro años, en una época en la que todavía era poco habitual ver a mujeres en las gradas. "Me viene de cuna", resume.

Una herencia que ha mantenido intacta y que también ha querido trasladar a sus hijos. De hecho, recuerda cómo su marido acudió a sacar el carné de su hijo prácticamente recién nacido, incluso antes de que tuviera DNI. Su hija, de seis años, también acude habitualmente al estadio junto a su hermano. "Imagínate hasta qué nivel en mi casa se ha vivido el fútbol y se vive con intensidad", recalca la senadora del PSOE.

"En mi casa hay más carnés del Betis que del PSOE. El Betis en casa es una religión."

Sufre los derbis más que unas elecciones

Sin embargo, hay una cita en el calendario que consigue alterar especialmente a Susana Díaz: el derbi sevillano. Ni siquiera haber ocupado la presidencia de la Junta de Andalucía le ha permitido vivirlo con tranquilidad. Tanto es así que reconoce que nunca acudía al estadio para presenciar estos encuentros durante su etapa al frente del Gobierno andaluz. "Yo lo paso fatal", confiesa.

Su particular manera de seguirlos explica hasta qué punto vive con intensidad la rivalidad. "Cuando empiezo a sufrir me voy a la cocina y vuelvo, me quito del medio", relata. Una situación que, además, comparte con su hijo, que ha heredado esa misma forma de vivir los enfrentamientos ante el eterno rival.

Preguntada por qué le pone más nerviosa, si un derbi o unas elecciones, no tiene dudas: "El derbi". Y explica la diferencia entre ambos acontecimientos con una frase que resume perfectamente su particular sufrimiento: "Las elecciones serán lo que quiera la gente, será la voluntad del voto. El derbi son 90 minutos de infarto".

Entregada al Betis de Pellegrini y con Isco como apuesta

Más allá de los nervios propios de la rivalidad sevillana, Susana Díaz también se muestra especialmente ilusionada con el momento que atraviesa el equipo de Manuel Pellegrini. La aficionada verdiblanca considera que el Betis está disfrutando de una de sus mejores etapas de los últimos tiempos y destaca tanto la evolución de la plantilla como la continuidad de los buenos resultados de las últimas temporadas. "Nos está haciendo disfrutar. Yo estoy entregada", reconoce antes de poner en valor la trayectoria europea del conjunto heliopolitano. "El Betis está en su mejor momento en mucho tiempo".

Isco celebra un gol con el Betis / IMAGO

De cara al derbi, tampoco esconde sus preferencias cuando se le pregunta por el futbolista que puede marcar las diferencias. Su apuesta es Isco, en quien deposita buena parte de sus esperanzas: "Yo confío en que sea Isco. Siempre. Isco siempre". Y también se atreve con un pronóstico: "Con el 1-2 me conformo". Aunque reconoce que el Sevilla está firmando un buen comienzo de temporada y se alegra de que haya dejado atrás las dificultades del curso anterior, considera que el Betis llega en mejores condiciones al enfrentamiento.

Una bética que también sabe animar al Sevilla

Pese a declararse una "hartá de bética" y llevarlo a gala allá donde va, Susana Díaz también reivindica una forma de vivir la rivalidad que no pasa por el enfrentamiento permanente. De hecho, asegura que nunca ha sido antisevillista e incluso recuerda una anécdota durante la final de Europa League en Turín. El Sevilla estaba sufriendo ante el Benfica y eso llegó a desesperarla tanto que terminó animando al equipo blanquirrojo desde el palco. Una reacción que sorprendió al actual Rey Felipe VI, que le preguntó cómo podía hacerlo siendo bética. "Si yo soy capaz de estar aquí animando al Sevilla, es que España tiene arreglo", fue su respuesta.

Susana Díaz entrega un premio al sevillista Sergio Rico / R.S.

Una anécdota que refleja su particular manera de entender el fútbol y una rivalidad que considera inseparable de la identidad de la ciudad. Porque, para Susana Díaz, ser bética no significa tener que desearle siempre lo peor al eterno rival. Significa disfrutar de una pasión que ha heredado de su familia, que ha transmitido a sus hijos y que sigue provocándole los mismos nervios que cuando era una niña.