El utrerano no se ha ejercitado con sus compañeros en la mañana de este viernes tras no mejorar sus sensaciones en la sesión del jueves; por lo que todo apunta a que no está estará en el derbi

Apenas queda un día para que se dispute uno de los partidos más importantes de la liga española, como es el Gran Derbi. Este sábado por la tarde ambas entidades tendrán la oportunidad de poder llevarse la primera ronda de un derbi que divide a la ciudad de Sevilla, aunque con distintas sensaciones esta temporada. En el lado verdiblanco es donde pueden estar más satisfechos, estando en las primeras jornadas en los puestos altos de la clasificación y haciendo un gran papel en la Champions League, consiguiendo que los objetivos se puedan ver con perspectiva para poder conseguirlo.

El equipo de Manuel Pellegrini sale como claro favorito de este duelo, en eso no se sorprende a nadie. El chileno sabe que es una oportunidad importante de poder dar un golpe de efecto sobre la mesa, con la oportunidad de poder vencer al eterno rival en su feudo. La temporada pasada ya ganó la pasada campaña en Nervión, todo ello en un duelo donde mostraron una gran superioridad sobre el equipo de Matías Almeyda. Ahora es cierto que la situación es distinta, y el equipo de García Plaza se puede decir que está en un momento distinto, algo que no debe afectar a esa vitola de favorito del conjunto bético.

En la sesión de este viernes, la previa antes del encuentro, los focos estaban puestos en ver si estaba Dani Ceballos junto a sus compañeros. El utrerano se ejercitó en la mañana de este jueves para probarse y ver si podía estar en el derbi. En ESTADIO Deportivo pudimos conocer que sus sensaciones no eran las mejores, por lo que al final no se le ha visto esta mañana sobre el césped. Confirma Pellegrini que no va a estar en el derbi sevillano, todo ello debido a unas molestias. Un varapalo para uno de esos jugadores que reflejan ese sentimiento verdiblanco, y más en uno de esos escenarios para los que ha venido el utrerano al Betis.

Facundo Bernal ya trabaja con el resto y charlas con tres pilares importantes

Uno de los que ya se encuentra con el equipo verdiblanco es Facundo Bernal, que regresó en la tarde de este jueves a la ciudad de Sevilla tras sus compromisos con Uruguay. Una gran noticia para un jugador que, a pesar de no entrar en las quinielas de partir titular, puede ser una pieza de gran uso para el técnico chileno en el encuentro.

ESTADIO Deportivo ha podido captar varias imágenes que reflejan la importancia de mantener el buen ambiente en la plantilla. Manuel Pellegrini ha estado muy pendiente de varias piezas, como son Abde, Deossa y Antony. Con bromas y buen ambiente, el saber darle normalidad a esta clase de encuentros puede ser una de las claves para el mismo.