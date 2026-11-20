El portugués espera recuperar la mejor versión del brasileño tras cumplir su sanción, pero recuerda que todos deben ganarse su sitio y que el Real Madrid necesita futbolistas preparados para competir; guiño cariñoso a Endrick, aunque no cierra la puerta a su marcha

"La primera pregunta ya es sobre Vinicius", destacaba un Jose Mourinho en el arranque de su rueda prensa. El míster madridista no está dispuesto a conceder un solo respiro a nadie en el Real Madrid. Tampoco a Vinicius Junior. El brasileño vuelve a estar disponible después de cumplir sus cuatro partidos de sanción y llega reforzado por sus cinco goles en dos amistosos con la selección de Brasil, pero su regreso no le garantiza recuperar automáticamente un puesto en el once.

Así lo quiso dejar claro el entrenador portugués en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Celta, donde quiso rebajar las expectativas generadas alrededor del delantero y mandar un mensaje al conjunto de la plantilla: todos tendrán que ganarse su sitio.

Mourinho lanza un mensaje directo a Vinicius

El preparador madridista, que espera recuperar al mejor Vinicius para afrontar el tramo decisivo de la temporada, se mostró especialmente contundente cuando le preguntaron si el brasileño regresará directamente a la titularidad o tendrá que comenzar desde el banquillo. Su respuesta no dejó demasiado margen para la interpretación. "Titular, en el banquillo, en la grada... da igual. Es algo extraño porque hace un par de semanas Vini era el problema gigante y después de meter goles contra Singapur y contra Japón ya hablamos de si juega o no, si tiene que jugar, creo que es demasiado", comenzó explicando Mourinho, molesto por el debate que se ha generado alrededor de la figura del brasileño.

"Hace un par de semanas Vini era el problema gigante y después de meter goles contra Singapur y contra Japón ya hablamos de si juega o no, si tiene que jugar, creo que es demasiado"

El técnico quiso dejar claro que valora enormemente al atacante, pero que su importancia dentro del equipo no le concede un estatus diferente al del resto de sus compañeros. "Lo que digo ahora ya lo dije, es un jugador increíble, lo queremos y lo necesitamos, le ayudamos y no hay jugadores aquí con privilegios, aquí no tenemos jugadores que tienen que jugar por decreto, son jugadores que trabajan".

Mourinho fue incluso más allá al explicar qué tipo de plantilla quiere construir para afrontar las exigencias del calendario. "El Madrid tiene que tener una plantilla fuerte, con muchos jugadores buenos, y esa historia de juega o no juega... Hay 23 jugadores o más que me van a obligar a dejar jugadores en la grada y es la vida que yo quiero para el Madrid. No quiero once jugadores buenos, quiero muchos".

No le gustó la autocrítica que hizo Vinicius

Pese a su advertencia, Mourinho no escondió que considera al brasileño un hombre fundamental para los objetivos del Real Madrid. El entrenador confía en que pueda recuperar su mejor versión y convertirse nuevamente en uno de los futbolistas determinantes del equipo cuando lleguen los compromisos de mayor exigencia. "Ya ha pasado, verano e invierno, calor y frío. Ha pasado el impacto del Mundial, ha pasado una etapa de un chico, no deja de ser un chico a esa edad que ha hecho su autoanálisis, a lo mejor podría no haberlo dicho, pero no me gusta nunca criticar la apertura", señaló sobre las declaraciones que realizó el atacante acerca de su preparación durante el pasado verano.

"No deja de ser un chico a esa edad que ha hecho su autoanálisis, a lo mejor podría no haberlo dicho, pero no me gusta nunca criticar la apertura"

El portugués considera que ahora comienza una fase completamente diferente de la temporada, con tres competiciones en juego y la Supercopa en el horizonte. "Ahora vamos a llegar, espero, a una situación en la Champions con cruces, donde cada punto en Liga que se gana será decisivo, y es ahí que Vini puede hacer la diferencia, con la experiencia que ya tiene y ser decisivo en el momento decisivo".

Además, quiso destacar el peso que tiene el brasileño dentro del vestuario. "Es el jugador que todos quieren en el vestuario, Vini es uno de ellos, del vestuario, y está muy empeñado en volver a ser decisivo en el Madrid como ha sido muchos años".

Mourinho habla claro sobre el futuro de Endrick

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Endrick, cuyo futuro sigue generando interrogantes ante la posibilidad de que pueda salir cedido para encontrar los minutos que no está teniendo en el Real Madrid. El preparador luso siempre ha sido partidario de su continuidad, aunque admite que el jugador quiera buscar un mayor protagonismo y que será el club quien tenga la última palabra.

Una vez más, Mourinho quiso dejar claro que cuenta con el delantero brasileño y que lo considera importante, aunque también recordó que las decisiones finales corresponden a la dirección deportiva. "Está muy bien aquí, para mí el Madrid es más importante que Endrick. Le quiero mucho y tengo mucho cariño por él, le necesito, ya tienes la respuesta, a los clubes, a los agentes, después el Madrid decide una cosa diferente, hay que respetar. Pero yo y el Madrid sabemos que es importante", explicó.

Mourinho charla con Endrick en el entrenamiento previo al partido contra el Celta. / IMAGO

Mourinho elogia al Celta y evita comparaciones

Mourinho también analizó el próximo compromiso frente al Celta, al que considera un rival más peligroso de lo que refleja su clasificación. "El Celta es mucho mejor de los puntos que tiene, ya nos ganó la temporada pasada, están jugando en Europa y quizá eso les está quitando algunos puntos, pero mañana este factor no existe".

El técnico también destacó la evolución física de su plantilla y el menor número de lesiones durante las últimas semanas, aunque atribuyó esa mejoría al trabajo colectivo y a diferentes factores. "Crédito total para los jugadores", apuntó.

Además, recordó su primera etapa en el banquillo madridista y evitó establecer comparaciones entre aquella plantilla y la actual. Mourinho considera que ambos grupos tenían un talento extraordinario y que cada generación representa una etapa diferente del club.

Por último, cuestionado por la nueva etapa en la selección portuguesa sin Cristiano Ronaldo, se mostró llamativamente esquivo. "Como portugués, lo único que digo es que Portugal gane siempre. Después me lavo las manos y no hablo", finalizó, abandonando la rueda de prensa.