El Comité se ceba con Vinicius con una sanción ejemplar: no podrá jugar el Clásico

El organismo disciplinario de la RFEF ha rechazado las alegaciones del conjunto blanco y ha castigado con dureza al brasileño por su expulsión ante el Villarreal; el delantero se perderá cuatro jornadas de LaLiga, incluido el duelo contra el Barcelona; el Real Madrid recurrirá la resolución ante Apelación

Ya hay resolución para Vinicius Junior. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto cuatro partidos de suspensión al delantero del Real Madrid por los incidentes que protagonizó el pasado sábado frente al Villarreal. La sanción llega después de su roja directa por tirar del pelo a Nathan Saliba y por las protestas posteriores al colegiado Isidro Díaz de Mera, que reflejó en el acta la actitud del futbolista tras mostrarle la tarjeta.

El organismo ha dividido el castigo en dos partes. Por un lado, le impone dos encuentros por producirse de manera violenta al margen del juego, sin estar en disposición de disputar el balón, en aplicación del artículo 130.2 del Código Disciplinario. Por otro, añade otros dos partidos por protestar al árbitro, conforme al artículo 127. En ambos casos se aplican también las correspondientes multas accesorias.

La decisión supone un duro contratiempo para el Real Madrid, que confiaba en recibir una sanción menor. El club blanco esperaba que el castigo se quedara en tres partidos, pero finalmente tendrá que afrontar varias jornadas sin uno de sus principales referentes ofensivos.

Vinicius se pierde el Clásico y tres partidos más

La consecuencia más importante de la resolución es que Vinicius no podrá disputar el Clásico del próximo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou. Antes, el brasileño se perderá el encuentro liguero frente al Sevilla FC, mientras que tampoco estará disponible para los compromisos contra el Racing de Santander y el Valencia.

De esta manera, el atacante no regresará a LaLiga hasta después del siguiente parón internacional de noviembre, en el partido contra el Celta que se disputará en el Santiago Bernabéu el fin de semana del 22 de noviembre, siempre que no haya cambios en la sanción tras los recursos que pueda presentar el club. La ausencia ante el Barça supone un golpe para los planes madridistas en uno de los encuentros más importantes del calendario.

El Comité rechaza las alegaciones del Real Madrid

El Real Madrid había defendido que las imágenes no demostraban un tirón intencionado del pelo de su adversario, sino un contacto accidental durante un forcejeo. También argumentó que la acción se produjo con el balón en juego y que las protestas posteriores a la expulsión no debían considerarse una infracción independiente.

Sin embargo, el Comité de Disciplina no ha aceptado estos argumentos. En su resolución considera que las imágenes son compatibles con el relato arbitral y que el tirón de pelo resulta inequívoco. Además, recuerda que el hecho de que el balón estuviera en juego no implica necesariamente que ambos futbolistas estuvieran disputándolo en el momento de la acción. "Las imágenes resultan compatibles con el relato del colegiado, resultando inequívoco el tirón de pelo, sin que las consideraciones relativas a la posición de la mano, la disposición de los dedos o el carácter supuestamente accidental del contacto permitan constatar un error material manifiesto en los términos exigidos por el artículo 27.3 del Código Disciplinario".

El organismo también entiende que el comportamiento de Vinicius después de ver la roja constituye un episodio diferenciado. Según el acta, el jugador se dirigió al colegiado con actitud agresiva y tuvo que ser sujetado por sus propios compañeros. Por ello, mantiene los dos partidos adicionales por protestas.

El Madrid recurrirá y sí tendrá a Konaté en el Clásico

El club blanco no da por cerrada la batalla disciplinaria y tiene previsto recurrir la sanción ante el Comité de Apelación, después de que Disciplina ya rechazara sus primeras alegaciones. El objetivo será rebajar el castigo y tratar de recuperar al brasileño para alguno de los encuentros que tiene por delante.

No todas las noticias disciplinarias han sido negativas para el Real Madrid. El Comité sí ha estimado el recurso presentado por el club contra la tarjeta amarilla que vio Konaté ante el Villarreal, una amonestación que le dejaba en riesgo de perderse el Clásico por acumulación de tarjetas. El francés queda así liberado de esa amenaza.

Además, Nuno Santos, preparador de porteros del conjunto madridista, ha recibido un partido de suspensión por su expulsión durante el encuentro ante el Villarreal.