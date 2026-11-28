Este sábado se disputaron un total de cinco encuentros en los que se enfrentaron Las Palmas y Andorra, Albacete y Tenerife, Eldense y Girona, Eibar y Burgos, Real Valladolid y Real Sociedad B

Este sábado se vivió una intensa jornada en LaLiga Hypermotion. El fútbol de plata pudo disfrutar de un total de cinco encuentros en los que se enfrenaron enfrentaron Las Palmas y Andorra, Albacete y Tenerife, Eldense y Girona, Eibar y Burgos, Real Valladolid y Real Sociedad B.

Las Palmas se impuso al Andorra con claridad en Gran Canaria. El Albacete, casi con idéntico resultado, superó al Tenerife. Eldense y Girona vivieron un ajustado duelo en el Pepico Amat. El Eibar pasó por encima del Burgos y el Real Valladoild hizo lo propio con el filial de la Real Sociedad.

Las Palmas 4-1 Andorra

La UD Las Palmas goleó al Andorra 4-1 tras remontar en la segunda parte un gol tempranero de su rival, que dominó el primer periodo pero que sucumbió tras el paso por vestuarios ante la avalancha de juego local. El equipo tricolor se fue al descanso con una exigua ventaja ante un adversario dormido, que no reaccionó ni con el marcador en contra, pero sí lo hizo en la segunda mitad, en la que desplegó todo el fútbol que se le presupone, acompañado además de una extrema eficacia.

Albacete 4-0 Tenerife

Un inspirado Albacete goleó por cuatro a cero a un flojo Tenerife que acusó los tempraneros tantos del cuadro blanco en la primera y segunda mitad del enfrentamiento. Mejorar la efectividad era la meta del cuadro manchego tras una última e injusta derrota en Burgos en la que solo le faltó el gol, mientras el Tenerife arribaba a tierras albacetenses con un balance de seis partidos consecutivos sin perder en liga.

Eldense 3-2 Girona

El Eldense se impuso por 3-2 al Girona en el Nuevo Pepico Amat gracias al doblete de Roberto López y a un tanto de Manu Nieto, en un encuentro que se le complicó en el inicio, pero que logró encarrilar tras la expulsión de Pyshchur en el minuto 25, aunque acabó sufriendo para conservar la victoria ante un rival que jugó más de una hora en inferioridad numérica.

Eibar 3-0 Burgos

Después de seis jornadas sin saborear la victoria, el Eibar pudo romper este sábado ante el Burgos esa racha negativa, en un partido más fácil para los locales de lo que estaba previsto y en el que acabaron goleando a un rival directo (3-0).

Real Valladolid 3-1 Real Sociedad

El Real Valladolid remontó un 0-1 para hacerse fuerte en su casa, con dos goles de penalti y una gran jugada individual de Víctor Júnior, ante una Real Sociedad B con mucha hambre, que nunca tiró la toalla. No hacía demasiado frío en el estadio José Zorrilla, pero el equipo blanquivioleta salió como si estuviera congelado, lo que aprovecho el Sanse para tomar las riendas del juego y empezar a generar peligro. Tanto, que en el minuto seis logró inaugurar el marcador en una jugada que no supo detener la zaga local y que Soroeta remató con un gol de tacón tras la asistencia de Dani Díaz, que dejó en evidencia la falta de contundencia de los vallisoletanos en esos compases iniciales.

Resultados de LaLiga Hypermotion actualizados

Leganés 00 CE Sabadell UD Las Palmas 41 FC Andorra Albacete 40 Tenerife Eldense 32 Girona FC Eibar 30 Burgos CF Real Valladolid 31 Real Sociedad B

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 16 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 1 Almería ALM = 35 15 11 2 2 29 13 19 7 6 1 0 17 6 16 8 5 1 2 12 7 2 CD Castellón CAS = 33 14 10 3 1 26 5 14 6 4 2 0 14 1 19 8 6 1 1 12 4 3 Girona FC GIR = 27 16 8 3 5 28 17 17 9 5 2 2 18 8 10 7 3 1 3 10 9 4 Eibar EIB 3 27 15 8 3 4 26 17 15 8 4 3 1 14 8 12 7 4 0 3 12 9 5 Granada GRA 1 27 14 8 3 3 22 15 13 6 4 1 1 10 5 14 8 4 2 2 12 10 6 Burgos CF BUR 1 27 16 8 3 5 21 20 20 9 6 2 1 14 8 7 7 2 1 4 7 12 7 UD Las Palmas UDL 2 26 16 8 2 6 25 23 14 8 4 2 2 12 9 12 8 4 0 4 13 14 8 Mallorca MLL 2 24 14 6 6 2 18 10 16 7 5 1 1 15 6 8 7 1 5 1 3 4 9 Córdoba CF CCF 1 23 15 7 2 6 28 25 15 7 5 0 2 14 8 8 8 2 2 4 14 17 10 Real Sporting SPO = 23 15 7 2 6 16 19 10 8 3 1 4 7 10 13 7 4 1 2 9 9 11 Real Valladolid VAD 1 22 16 6 4 6 26 23 15 8 5 0 3 18 12 7 8 1 4 3 8 11 12 Real Oviedo OVI 1 21 15 6 3 6 20 21 8 7 2 2 3 8 7 13 8 4 1 3 12 14 13 CE Sabadell SAB 1 20 16 4 8 4 13 14 13 7 3 4 0 9 5 7 9 1 4 4 4 9 14 Eldense ELD 2 20 16 6 2 8 18 23 14 8 4 2 2 14 10 6 8 2 0 6 4 13 15 Tenerife CDT 2 19 15 4 7 4 17 21 13 8 3 4 1 9 5 6 7 1 3 3 8 16 16 Leganés LEG 1 19 16 5 4 7 17 25 11 8 3 2 3 9 10 8 8 2 2 4 8 15 17 Albacete ALB 3 16 16 5 1 10 18 25 12 8 4 0 4 12 9 4 8 1 1 6 6 16 18 Cádiz CAD 1 14 15 3 5 7 20 19 8 8 2 2 4 10 8 6 7 1 3 3 10 11 19 Celta Fortuna CEL 1 14 15 3 5 7 20 27 10 8 2 4 2 14 14 4 7 1 1 5 6 13 20 Real Sociedad B RSO 1 13 16 3 4 9 18 30 5 8 1 2 5 8 15 8 8 2 2 4 10 15 21 FC Andorra FCA = 11 15 3 2 10 20 31 6 7 2 0 5 11 14 5 8 1 2 5 9 17 22 AD Ceuta FC CEU = 5 15 1 2 12 12 35 4 8 1 1 6 8 15 1 7 0 1 6 4 20

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