El colegiado refleja en el escrito arbitral que el partido comenzó con retraso debido a la salida tardía de los dos equipos, lo que la normativa contempla como imputable de castigos de diversa índole

El Betis sufrió una dolorosa derrota contra el Rayo Vallecano en La Cartuja en un partido que terminó con bronca entre los jugadores tras el pitido final. Abde perdió los nervios y se encaró con varios jugadores mientras sus compañeros trataron de pararlo.

Sin embargo, esta trifulca no tuvo ni tendrá ninguna consecuencia para los verdiblancos, ya que el colegiado no recogió nada de lo sucedido en el acta, en la que, no obstante, sí hay una observación que podría conllevar una sanción tanto para el Betis como el Rayo Vallecano.

Bestard Servera recoge en el acta que los dos equipos saltaron tarde al terreno de juego

En este sentido, el colegiado balear Luis Bestard Servera ha anotado en el apartado de observaciones que el partido no comenzó a la hora estipulada por la tardanza en salir al terreno de juego de los dos equipos.

Los futbolistas del Betis, antes del partido. / Imago

"El partido comenzó con 5 minutos de retraso debido a la salida tardía al terreno de juego de ambos equipos", ﻿recoge en escrito arbitral el colegiado, lo que, según el conocido periodista Ramón Fuentes, podría conllevar consecuencias económicas para ambos clubes porque se trataría de un hecho imputable.

Lo habitual es estos casos es advertir antes de sancionar﻿, pero habrá que esperar a la decisión que tome el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol este miércoles teniendo en cuenta que la demora del comienzo del partido afecta a los operadores televisivos y que fue provocado por Betis y por Rayo.

El artículo 89 de la normativa dicta las posibles sanciones por estos retrasos

De este forma, el artículo 89 de la normativa recoge las posibles consecuencias en el caso de que haya sanción por el retraso recogido por el acta de Bestard Servera.

"Cuando un equipo se presente en las instalaciones deportivas con notorio retraso no justificado, pero pese a la demora, esta circunstancia no impida la celebración del partido, o cuando se retrase en su salida al terreno de juego, tanto al inicio del partido como en el segundo tiempo, se impondrá al club multa en cuantía de hasta 3.000 euros. Tratándose de la primera de las infracciones previstas en el presente artículo, además se suspenderá o inhabilitará por tiempo de hasta dos meses a los/las directamente responsables, mientras que la segunda de las mismas, se considerará como una actuación no correcta del/de la entrenador/a titular del equipo infractor, que podrá acarrear su expulsión del terreno de juego y será sancionado/a con suspensión de 1 a 3 partidos", explica la normativa.

Cuando se retrase en su salida al terreno de juego, tanto al inicio del partido como en el segundo tiempo, se impondrá al club multa en cuantía de hasta 3.000 euros

Por ende, el Betis se enfrenta a una posible sanción económica y está en manos de Disciplina que afecte o no a Manuel Pellegrini y a su homólogo en el Rayo Vallecano, Beñat San José.