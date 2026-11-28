Troy Parrott sufrió un pisotón de Lejeune en la última jugada del partido que le impidió maniobrar en el área, pero Bestard Servera y el VAR lo pasaron por alto para indignación de los verdiblancos

El Betis sufrió una inesperada derrota en casa contra el Rayo Vallecano en un partido en el que los verdiblancos se alejaron de su mejor versión, pero que podrían haber empatado en la prolongación en una acción muy polémica en el área madrileña.

De ese modo, Troy Parrott sufrió un pisotón por parte de Lejuene que le impidió revolverse dentro del área, pero que no consideraron ni Bestard Servera ni Cuadra Fernández desde la Sala VOR.

Las imágenes muestran que Parrott sufre un pisotón que influye en la jugada

Lo cierto es que las imágenes muestran que el irlandés recibe de espaldas cerca de la portería rodeado de rivales, y cuando quiere maniobrar sufre un pisotón por parte del defensa visitante que se lo impide y lo deja cojeando el tiempo justo para que la jugada acabe en nada.

Al sentir en contacto, Troy Parrott no se tiró al césped y se mantuvo en pie, aunque en pésimas condiciones, lo que también pudo influir a la hora de tomar una decisión, si bien las cámaras están precisamente para eso, para apreciar este tipo de contactos aunque el jugador no se vaya al suelo.

Instante antes de esta acción, el rayista Tsitaishvili había reclamado también penalti en un mano a mano con Marc Bartra, si bien tampoco se decretó nada, siendo aparentemente más claro el cometido sobre el bético, que se quedó dolido sobre el verde un minuto.

Isco se quejó del criterio arbitral en dos acciones casi idénticas

Al final del partido Isco levantó la voz y señaló que poco después del penalti no pitado, justo antes del pitido final, señaló una falta muy similar a la infracción del penalti.

"Yo le preguntaba al árbitro, porque justo ha pitado una falta en contra nuestra por un leve pisotón, que ha sido igual que el pisotón a Parrott dentro del área. Solo trato de entender los criterios que a veces utilizan", se quejó Isco, que también lamentó que, pese a su condición de capitán, no se puede dialogar con los árbitros: "Quedó demostrado en el derbi el otro día, y ahora que da igual que seas el capitán, que no se puede hablar con ellos, así que...".

Y Pellegrini ve clave que Parrott no se tire

También se expresó con claridad al respecto Manuel Pellegrini, que no tiene dudas al respecto y matiza que la reacción de Parrott pudo influir en la decisión de pasar por alto el pisotón.

"Es penalti claro. Lo que pasa es que Parrott no simula ni se tira al piso. Intentó seguir la jugada y esa lealtad impidió que lo hubieran cobrado", indicó el entrenador heliopolitano al respecto de una acción que podría haber supuesto el empate en el epílogo.