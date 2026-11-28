El Athletic sale victorioso de La Rosaleda, se posiciona para los puestos europeos y deja muy tocado a un Málaga que sigue sin ganar y se hunde en la última posición

El Athletic y el Málaga llegaban al partido con diferentes necesidades y mucho en juego, pero sólo uno salió victorioso y consiguió sus objetivos. El conjunto de Funes salió con energía al choque, pero recibió rápido dos golpes y, cuando se intentaba recuperar, recibió otros dos golpes duros para marcharse al descanso tocadísimo. Tras el descanso el equipo cambió muchísimo y con un tempranero gol creyó en la remontada. Al final, se quedó con la miel en los labios y suma una nueva derrota frente a un Athletic que sigue escalando.

El Málaga dio el primer golpe con un buen tiro que sacó Unai Simón y Sancet respondió con un tiro que puso en apuros a Herrero. El Athletic empezó a agarrar el dominio del partido y comenzó a tener llegadas cada vez más claras. En el minuto 27 ese dominio se convertiría en el primer gol, obra de Sancet tras una mala salida de balón de los de Funes. Ese gol dejó tocado a un Málaga que recibiría otro golpe en el minuto 34 con el tanto de Berenguer tras un remate de Sancet al larguero.

Reacción rápida sin efecto

El Málaga acortó distancias rápidamente con un tanto de Cajuste tras un mal saque de Unai Simón, pero más rápido aún puso Nico Williams el tercero del Athletic para volver a poner tierra de por medio en el marcador. Ya en el final del primer tiempo, Berenguer lanzaba un tiro al palo y Hugo Rincón encontraba un rechace plácido para poner el cuarto en el marcador. Un resultado al descanso que parecía indicar que el partido no tendría más historia, pero el Málaga luchó hasta el final.

Un comienzo para soñar en el segundo tiempo

El Málaga movió el banquillo y el equipo reaccionó como esperaba su entrenador. El premio a ese cambio lo encontró Adrián Niño con un tanto a portería vacía tras un tiro al palo de Joaquín Muñoz. A partir de ahí empezó un carrusel de cambios en ambos equipos y el conjunto de Funes no conseguía meterse más aún en el partido. Tuvo un par de ocasiones claras en las botas de Pablo Martínez, con un tiro envenenado, y en otra jugada que acabó desviada tras una picadita a Unai Simón.

Cuando todo parecía acabarse, Laporte metió en el partido definitivamente al Málaga. Un error al dar el pase atrás a su portero, lo aprovechó Adrián Niño de nuevo para batir a Unai y poner el 3-4 definitivo. El delantero volvió a demostrar su olfato, pero fue insuficiente para cubrir los errores defensivos del Málaga. En el descuento la tuvo Rafa Rodríguez con una gran volea, pero su tiro se marchó desviado al poste y dejó la miel en los labios.

Con este resultado se llegó al final del partido. Una nueva jornada sin ganar para el Málaga y una victoria que aupa a Europa al Athletic. El conjunto de Funes demostró que no está muerto, pero la realidad es que sigue sin sumar y hundiéndose en la clasificación con el paso de las jornadas.

Ficha técnica

Málaga: Herrero; Puga, Murillo, Recio, Salinas (Chupe 46'); Merino (Ramón Enríquez 66'), Lorenzo (Pablo Martínez 46'), Cajuste (Rafa Rodríguez 72'); Larrubia, Muñoz (Juan Cruz 76') y Adrián Niño

Athletic Club: Unai Simón; Rincón, Paredes, Laporte, Yuri (Johaneko 87'); Generabarrena (Prados 72'), Galarreta (Peio Canales 46'); Berenguer (Rego 72'), Sancet (Robert Navarro 62'), Nico Williams; e Iñaki Williams

Árbitro: El colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias (colegio madrileño) fue el encargado de arbitrar el encuentro. Carlos del Cerro Grande, en la sala VOR. Tarjeta amarilla para Galarreta (24') Roberto Navarra (78') y Nico Williams (92') en el Athletic y Murillo (92') en el Málaga

Goles: 0-1 Sancet (27'); 0-2 Berenguer (34'); 1-2 Cajuste (36'); 1-3 Nico Williams (38'); 1-4 Rincón (44'); 2-4 Adrián Niño (49'); 3-4 Adrián Niño (82')