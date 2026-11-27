El joven centrocampista regresa como rival después de no alcanzar un acuerdo para renovar en verano, pero aún vinculado al Betis económicamente por el elevado porcentaje de su pase que conservan los verdiblancos

La visita del Rayo Vallecano a La Cartuja supondrá el reencuentro con Gnangoro Bouaré después de un verano tenso que culminó con su salida definitiva rumbo al club madrileño.

Tras no alcanzar un acuerdo para su renovación tras destacar en el filial y ser protagonista en pretemporada a las órdenes de Pellegrini, ya que el futbolista rechazó las ofertas heliopolitanas, el Betis le enseñó la puerta de salida después de amenazarle con mandarlo a la grada.

El Betis conserva el 50% del pase de Gnangoro

Finalmente, se activó la preferencia de compra pactada con el Rayo por 500.000 euros para consumar un traspaso a coste cero, pero con ventajas futuras para los hispalenses al conservar la mitad de su pase de cara a una futura venta.

Con un valor de mercado de un millón de euros a sus 22 años, en La Palmera hay muchas esperanzas en que se repita el éxito económico de Nobel Mendy con su evolución en Vallecas.

Lo cierto es que, pese al enorme salto de categoría, de Primera RFEF a la elite española, el de Vícar está disponiendo de minutos en Vallecas, pero, sin embargo, no terminar de hacerse un hueco en el once, lo que parece que va a suceder sin que suceda.

Pierde protagonismo en los últimos partidos

De hecho, tras partir de inicio contra Real Madrid y Barça en el arranque liguero, ya solo ha sido de la partida en la Copa del Rey mientras en que LaLiga acumula siete suplencias seguidas con cada vez menos protagonismo pese a su buen rendimiento copero.

No en vano, en los dos últimos choques solo ha acumulado 21 minutos, reflejo de su actual rol secundario, situación que le gustaría revertir en un encuentro especial para él por su reencuentro con el Betis.

Partido especial con ganas de revindicarse

A priori, Gnangoro empezará el choque en el banquillo, pero seguro que disfrutará de minutos en la segunda parte para reivindicarse en la que fue su casa y podría haber continuado de haber llegado a un acuerdo con el Betis, complicado por su deseo de dar un salto de categoría que no le podían garantizar en La Cartuja.

Gnangoro, con la camiseta del Rayo. / Imago

Lo cierto es que, más allá de este sábado, en La Cartuja precisan que le vaya bien a Gnangoro para obtener pingües beneficios con el 50% de sus derechos.

Cabe recordar que Gnangoro llegó al Betis procedente del Poli Ejido y que, tras una cesión de seis meses en el Sanluqueño, fue pieza importante en el Betis Deportivo en la 25/26, hasta el punto de que disputó 2.468 minutos repartidos en 30 partidos, con un saldo de dos y una asistencia. En pretemporada llamó la atención de Pellegrini.