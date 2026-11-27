El técnico navarro busca aprovechar el impulso anímico de la victoria en Praga en un encuentro que considera vital para las aspiraciones ligueras del 'Submarino'; Gerard Moreno tiene muchas opciones de reaparecer, mientras Ilias Akhomach y Juan Foyth avanzan en sus recuperaciones

El Villarreal afronta una nueva cita liguera este domingo electoral con la intención de dar continuidad a su triunfo europeo ante el Slavia de Praga, ﻿al menos eso es lo que se desprende de las palabras en la previa de un Iñigo Pérez que quiere que el equipo aproveche el impulso de una victoria que ha reforzado la confianza del vestuario ﻿y que puede servir para afrontar con mejores sensaciones el duelo de Balaídos, donde espera un Celta que, pese a sus últimos resultados, considera un rival de mucho nivel. "Cuando ganas, no tienes esa pesadez. Todo se ve diferente. La predisposición emocional siempre es distinta y debemos aprovecharla".

El entrenador amarillo no esconde la importancia del encuentro ante los gallegos, consciente de que sumar de tres puede marcar diferencias en las aspiraciones del equipo en una competición que todavía tiene mucho recorrido. "Siempre el siguiente es el más importante. Pero es cierto. Lo que sucedió en Praga es importante a nivel de rendimiento y clasificación. Lo que pase en Vigo es vital para nosotros a nivel de competición. Tenemos partidos que debemos ganar para nuestras aspiraciones. Sabemos que el partido contra el Celta es importante para nosotros".

Gerard Moreno, el que más opciones tiene de regresar; Ilias y Foyth avanzan

Una de las noticias más positivas de la comparecencia ha estado relacionada con la enfermería. Iñigo Pérez confirmó que el Villarreal trabaja para recuperar efectivos y que varios de los futbolistas que llevan semanas fuera empiezan a acercarse a su regreso. Gerard Moreno ya se ha ejercitado con el grupo y es quien tiene más posibilidades de estar disponible para Balaídos, mientras Ilias Akhomach y Juan Foyth continúan progresando. "Estamos mirando opciones de recuperar lesionados. Ilias y Juan progresan. Gerard ha entrenado con el grupo. Es el que está con mayor porcentaje de posibilidades de poder participar".

Gerard Moreno tiene muchas opciones de volver a tener minutos tras superar sus molestias. / IMAGO

La probable vuelta del capitán supone un refuerzo de lujo para un Villarreal que necesita recuperar efectivos en un tramo del calendario marcado por la acumulación de encuentros y la exigencia de competir en varias competiciones.

Cheikh y Tani Oluwaseyi, dos nombres propios

La ausencia del sancionado Alassane Diatta abre la puerta a otras alternativas, entre ellas la de Cheikh Thiam, futbolista del filial que puede tener protagonismo en el centro del campo. Iñigo Pérez volvió a reivindicar la importancia de contar con jugadores de la cantera para afrontar un calendario exigente y destacó las virtudes del joven centrocampista. "Siempre he mantenido que tener centrocampista te aporta mucho nivel a nivel de rendimiento, generosidad e implicación. Cheikh es alguien que ha demostrado su nivel. Necesitamos jugadores ahí. Tenemos muchos partidos seguidos, ojalá mantengamos la salud, pero tenemos a los chicos del filial para ayudarnos".

También tuvo palabras de elogio para Tani Oluwaseyi, que atraviesa un buen momento y se ha convertido en una alternativa importante en el ataque amarillo por su movilidad. "Nos aporta profundidad y verticalidad. Tiene llegada y gol. Es un jugador solidario. Partiendo desde la izquierda, tiene claro el perfil por dónde atacar. Es un chico excelente y me alegra mucho. Un ejemplo al que todos deben mirar".

Un Celta que también merece más puntos

Iñigo Pérez espera un partido complicado ante un conjunto celeste con el que encuentra bastantes similitudes en este inicio de temporada. El técnico amarillo considera que ambos equipos están ofreciendo un nivel futbolístico superior al que reflejan sus resultados y elogió tanto la propuesta del Celta como el trabajo de Claudio Giráldez. "Estamos viviendo situaciones similares. Ellos dominan ampliamente y no obtienen los resultados que merecen, igual que nosotros. Ambos deberíamos llevar más puntos. Me gusta el equipo y Giráldez. Tienen la esencia clara. Con gente joven. Es un equipo que me gusta. Un entrenador que me encanta. No vamos a renunciar ninguno de los dos a nuestra idea".

Claudio Giráldez e Iñigo Pérez se saludan en la previa de su último enfrentamiento. / IMAGO

La derrota europea del Celta no cambia los planes del entrenador del Villarreal, que no espera encontrar facilidades ni un rival condicionado por el último resultado. "Una derrota siempre afecta. No significa que no tengas que sobreponerte. Pero afecta anímicamente. No significa que no vayamos a encontrarnos a un Celta vivo y entusiasmado, que haga su juego. No creo que les vaya a penalizar eso, pero no espero otra cosa que no sea la mejor versión del Celta".

Paciencia con el proyecto y objetivos hasta el final

El entrenador del Villarreal ha pedido igualmente tranquilidad ante la irregularidad que ha acompañado al equipo durante algunos tramos de la temporada. Iñigo Pérez considera que el proyecto necesita tiempo para consolidarse y que la clave pasa por mantener una línea de trabajo constante, sin dejarse llevar por los resultados puntuales. "La lucha es continua. No se va a decantar en los próximos meses. Se decantará en el último tercio. Debemos mantenernos mejorados en nuestros pasos. Ahora venimos a Vigo y debemos obtener una victoria, luego la Copa. Un pie detrás del otro. Luego los objetivos se dirimen en el último tercio de la campaña".

"La lucha es continua. No se va a decantar en los próximos meses. Se decantará en el último tercio"

En esa misma línea, insistió en la necesidad de mantener la confianza y no convertir los buenos resultados en momentos aislados de ilusión, sino en una dinámica que permita al equipo llegar en condiciones de pelear por sus objetivos. "Creo que la paciencia a nivel individual y colectiva es muy importante. Hemos empezado un proyecto nuevo que lleva un tiempo siendo irregular. Pero la irregularidad se transforma a través de esto. Yendo partido a partido. Que no sea solo picos de ilusión. Hay que ser paciente, confiar en el proceso semanal y después ir consiguiendo victorias que nos lleven a poder dar un zarpazo en el tramo final para conseguir los objetivos".

Las rotaciones, cuestión de rendimiento y necesidades

Iñigo Pérez también abordó la gestión de las alineaciones en un calendario que obliga a repartir esfuerzos y buscar soluciones. El técnico pamplonés aseguró que las decisiones dependen tanto del rendimiento de cada futbolista como de las características del rival, y pidió a sus jugadores que acepten su papel sin buscar excusas cuando les toque quedarse fuera. "Siempre lo he dicho. Me ocupa tiempo gestionar las alineaciones en base al rendimiento. Además de qué jugador es ideal según el rival. Hay que hilar fino y hay que intentar acertar. Los jugadores lo van integrando y saben que pueden estar sin participar y luego jugar varios partidos seguidos. Luego lo otro que es fundamental es no excusarte. No poner pegas. Ir hacia delante. Puedes tropezar si el otro es mejor, pero no podemos excusarnos".

Por último, sobre los datos históricos de Balaídos y la posibilidad de romper estadísticas negativas, el entrenador restó importancia a los números y aseguró que el equipo se centrará en competir y mantener aquello que le aporta confianza. "Siempre hay estadísticas que romper y siempre hay algunas que debemos mantener. No soy muy de datos ni supersticioso en absoluto. Mantendremos los rituales que nos dan confianza y buscaremos romper ese dato".